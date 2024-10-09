Обнародовать критерии системы управления рисками потребовал депутат

Предпринимателям согласно "закрытым" критериям присваивают высокую степень риска, за которым следуют проверки, и как правило, штрафы. Об этом заявил депутат Мажилиса Ержан Бейсенбаев на пленарном заседании палаты 9 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Бейсенбаев в своем запросе на имя министра финансов Мади Такиева напомнил, что с 1 января 2024 года запущена автоматизированная система управления рисками. Полагалось, что система позволит назначать бесконтактные проверки. При этом количество плановых проверок должно было сократится в два раза и, соответственно, уменьшены налагаемые штрафы.

"Предприниматель подлежит проверке, если на основании действующей системы управления рисками (СУР) ему присвоен высокий уровень риска. Однако, предприниматели жалуются, что по непонятным причинам, стали получать уведомления о присвоении им высокой степени риска. Закрытая часть критериев, по которым присваивается та или иная степень риска, вызывает недовольство со стороны бизнеса. И это несмотря на отсутствие налоговой задолженности и нарушений сроков отчетности", – заявил он.

Бывают, по его словам, и случаи, когда "низкая" степень риска меняется на "умеренную" или даже "высокую".

"Причины таких изменений остаются загадкой для предпринимателей. А налоговики ссылаются на "закрытость" информации... Такая ситуация не позволяет бизнесу проводить независимую оценку рисков своей финансово-хозяйственной деятельности и правильно выполнять свои налоговые обязательства, а также создает огромные риски коррупции. По нашему мнению, конфиденциальность критериев СУР противоречит принципам ясности и гласности налогообложения. Все нормативные правовые акты, регулирующие вопросы налогообложения, должны подлежать официальному опубликованию", – считает мажилисмен.

Депутат также потребовал от Минфина обнародовать эти критерии системы управления рисками.

9 октября 2024 года стало известно, что в Алматы и Астане задержали руководителей управлений Министерства финансов. По словам официального представителя Антикоррупционной службы Данияра Бигайдарова, они путем обмана завладели деньгами предпринимателя в сумме 68 млн тенге.

