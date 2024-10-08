Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько угля имеется в продаже на тупиках по Казахстану

Уголь, добыча угля, горнодобывающая промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 11:04 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства 8 октября 2024 года рассказал, что в этом отопительном периоде требуется 8,2 млн тонн угольной продукции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, с начала отопительного сезона поставлено порядка 3 млн тонн. Выполнение годового плана составляет 37,1%.

"За аналогичный период 2023 года исполнение составляло 35,1%. На сегодняшний день запасы топлива на угольных тупиках страны порядка 577 тыс. тонн угля различных марок, что больше на 100 тыс. тонн за аналогичную дату прошлого года. В целом министерством ведется мониторинг обеспечения углем регионов", – сказал Канат Шарлапаев.

Он отметил, что КТЖ и угледобывающие предприятия готовы поставлять необходимый объем угля в регионы согласно планам.

"Министерством были приняты меры по запрету вывоза угля автотранспортом, введено исключительное право на экспорт угля недропользователями. Кроме того, в целях исключения посредников ведется работа по постепенному выводу продажи угля на биржу. В северных, центральных и восточных регионах начался отопительный сезон и со стороны населения ведется активный закуп угля. А для южных и юго-восточных регионов все еще остается актуальным проводить информационную кампанию по заблаговременному закупу угля населением", – дополнил Канат Шарлапаев.

Министр подчеркнул, что во всех регионах отопительный сезон начинается согласно графику, оставшиеся работы будут завершены до начала отопительного сезона, а обеспечение углем населения находится на постоянном контроле.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 11:04
Бектенов об отопительном сезоне: Никаких срывов не допущено
, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 11:04

Ранее министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал, когда на юге и западе Казахстана включат отопление.

Читайте также

&quot;Черных&quot; риэлторов задержали на востоке Казахстана: с ними был и нотариус
Нотариус подрабатывал "черным" риэлтором на востоке Казахстана
Убийство несовершеннолетнего в Талгаре, прокуратура сделала заявление
Убийство несовершеннолетнего в Талгаре: прокуратура сделала заявление
Заседание ЦИК 6 октября
Окончательные итоги референдума: более 5,5 млн казахстанцев проголосовали за строительство АЭС
Екатерина Елисеева
Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства 2024 год Отопительный сезон Уголь
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Снег, дождь и туман: какая погода ждет казахстанцев 8 октября
Магнитная буря на Земле
На Земле началась магнитная буря, которую уже не ждали
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: