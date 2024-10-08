Сколько угля имеется в продаже на тупиках по Казахстану

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства 8 октября 2024 года рассказал, что в этом отопительном периоде требуется 8,2 млн тонн угольной продукции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, с начала отопительного сезона поставлено порядка 3 млн тонн. Выполнение годового плана составляет 37,1%.

"За аналогичный период 2023 года исполнение составляло 35,1%. На сегодняшний день запасы топлива на угольных тупиках страны порядка 577 тыс. тонн угля различных марок, что больше на 100 тыс. тонн за аналогичную дату прошлого года. В целом министерством ведется мониторинг обеспечения углем регионов", – сказал Канат Шарлапаев.

Он отметил, что КТЖ и угледобывающие предприятия готовы поставлять необходимый объем угля в регионы согласно планам.

"Министерством были приняты меры по запрету вывоза угля автотранспортом, введено исключительное право на экспорт угля недропользователями. Кроме того, в целях исключения посредников ведется работа по постепенному выводу продажи угля на биржу. В северных, центральных и восточных регионах начался отопительный сезон и со стороны населения ведется активный закуп угля. А для южных и юго-восточных регионов все еще остается актуальным проводить информационную кампанию по заблаговременному закупу угля населением", – дополнил Канат Шарлапаев.

Министр подчеркнул, что во всех регионах отопительный сезон начинается согласно графику, оставшиеся работы будут завершены до начала отопительного сезона, а обеспечение углем населения находится на постоянном контроле.

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