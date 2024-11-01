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Законодательство РК

С нового года все дезинфекторы в некоторых областях обязаны иметь лицензию

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 07:11 Фото: pexels
В течение последних лет все виды услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации были освобождены от лицензирования. Со следующего года наличие документа станет обязательным, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, в пресс-службе регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что с 1 января 2025 года все услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации должны быть лицензированы.

"Под контролем департамента находятся 23 учреждения, оказывающие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации: восемь – в Актау, два – в Жанаозене, четыре – в Бейнеу, по три – в Тупкараганском и Мунайлинском районах, два – в Каракие, одно – в Мангистауском районе. Учреждения, оказывающие данные услуги в соответствии с Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам биологической безопасности", в течение шести месяцев с момента вступления в силу норм обязаны получить лицензию", – отметили в пресс-службе департамента.

Там же пояснили, что эти службы относятся к объектам высокой эпидемической значимости, поэтому они должны получить заключение от территориального управления санитарно-эпидемиологического надзора о соответствии требованиям.

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