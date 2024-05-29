Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новый вид лицензии будут выдавать в Казахстане

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 10:40 Фото: freepik
Министерство промышленности и строительства подготовило изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на импорт и (или) экспорт отдельных видов товаров", сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах уточняется, что под "отдельными видами товаров" понимаются товары, включенные в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, а также включенные в перечень отечественных сырьевых товаров в соответствии со статьей 60 Закона "О промышленной политике".

Также добавлены условия получения нового вида лицензии на экспорт сырьевых товаров, включенных в перечень отечественных сырьевых товаров, – в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов. 

По результатам заслушивания услугодатель выдает лицензию на импорт или экспорт отдельных видов товаров или лицензию на экспорт сырьевых товаров, включенных в перечень отечественных сырьевых товаров либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 июня.

Читайте также

Гуманитарная помощь, волонтеры, волонтерство, помощь
В Казахстане изменятся правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары"
Антикор раскрыл детали приговоров в Астане и Костанае за мошенничество
Антикор раскрыл детали приговоров в Астане и Костанае за мошенничество
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство промышленности и строительства Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: