Новый вид лицензии будут выдавать в Казахстане

Министерство промышленности и строительства подготовило изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на импорт и (или) экспорт отдельных видов товаров", сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах уточняется, что под "отдельными видами товаров" понимаются товары, включенные в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, а также включенные в перечень отечественных сырьевых товаров в соответствии со статьей 60 Закона "О промышленной политике".

Также добавлены условия получения нового вида лицензии на экспорт сырьевых товаров, включенных в перечень отечественных сырьевых товаров, – в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов.

По результатам заслушивания услугодатель выдает лицензию на импорт или экспорт отдельных видов товаров или лицензию на экспорт сырьевых товаров, включенных в перечень отечественных сырьевых товаров либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 июня.