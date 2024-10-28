В Казахстане утвердили санитарные правила по борьбе с каракуртами

Министр здравоохранения приказом от 22 октября 2024 года внес изменения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации", сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлены мероприятия по борьбе с каракуртами.

Так, говорится, что сроки проведения профилактических обработок определяют исходя из специфики местных условий и данных энтомологического мониторинга.

Частота обработок против насекомых (тараканов, мух, муравьев, клопов, блох, комаров, мошек, мокрецов, москитов, слепней, гнуса и пауков-каракуртов) зависит от заселенности объекта; против мух и комаров (при затопленных, сырых, влажных подвальных помещениях, при высоком уровне грунтовых вод, при аварийных ситуациях в канализационной сети) в аварийных помещениях и зонах отдыха проводится по санитарно-эпидемиологическим и энтомологическим показаниям.

Профилактические дезинсекционные мероприятия по уничтожению пауков-каракуртов проводятся местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, района, городов областного значения.

Профилактические мероприятия по борьбе с пауками-каракуртами включают:

организацию очистки засохшей растительности, расчистку залежей камней, кирпича, различных строительных материалов в окружении жилых построек до начала дезинсекционных обработок;

организацию и проведение дезинсекционной обработки (с наступлением жары, до начала миграции самок) летних пастбищ, полевых станов, пляжей, коровников, зарослей верблюжьей колючки, груды камней, деревянных сараев, поленниц дров, прилегающих к ним территории, неухоженных участков частных и многоэтажных домов, приусадебных участков.

В приложении указываются требования по обработке площадей помещений и норм специальных препаратов для этого.

Приказ вводится в действие с 5 ноября 2024 года.

Материал по теме Нашествие каракуртов: с чем связано увеличение численности пауков и как спастись

В этом году в Казахстане происходило нашествие каракуртов. Ядовитые пауки расплодились по всей стране. Но большинство инцидентов с ними зафиксировано на западе РК. Были зафиксированы случаи пострадавших от укусов ядовитых пауков, в Атырауской области погибли 90 верблюдов.

В Павлодарской области из-за нашествия каракуртов была объявлена ЧС.