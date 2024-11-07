Санкции против шести казахстанских компаний ввела Великобритания: кто оказался под запретом

Сегодня, 7 ноября 2024 года, Великобритания объявила о введении новых санкций против российского военно-промышленного комплекса. В частности, в санкционный список попали и несколько казахстанских компаний, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте правительства Великобритании, это крупнейший с мая 2023 года пакет санкций против России из-за военных действий в Украине. Он затронул 56 объектов, включая компании из Казахстана, Китая и Турции.

Так, в санкционном списке оказались шесть компаний, базирующихся в Казахстане:

ТОО "STANEX Group";

ТОО "Kazstanex";

ТОО "ЗапчастьТрейд";

ТОО "Рабадазия";

CPS Energy;

ТОО "TawKZ".

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30 октября 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против 275 лиц и организаций, участвующих, по его мнению, в поставках в Россию передовых технологий и оборудования. Среди компаний, попавших в санкционный список, оказалась и казахстанская Kazstanex. Компания находится в Алматы и занимается поставками станочного и промышленного оборудования.