Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Санкции против шести казахстанских компаний ввела Великобритания: кто оказался под запретом

Санкции против шести казахстанских компаний ввела Великобритания: кто оказался под запретом, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 20:16 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 7 ноября 2024 года, Великобритания объявила о введении новых санкций против российского военно-промышленного комплекса. В частности, в санкционный список попали и несколько казахстанских компаний, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте правительства Великобритании, это крупнейший с мая 2023 года пакет санкций против России из-за военных действий в Украине. Он затронул 56 объектов, включая компании из Казахстана, Китая и Турции.

Так, в санкционном списке оказались шесть компаний, базирующихся в Казахстане:

  • ТОО "STANEX Group";
  • ТОО "Kazstanex";
  • ТОО "ЗапчастьТрейд";
  • ТОО "Рабадазия";
  • CPS Energy;
  • ТОО "TawKZ".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 20:16
Министр торговли высказался о санкциях в отношении казахстанских компаний
, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 20:16

30 октября 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против 275 лиц и организаций, участвующих, по его мнению, в поставках в Россию передовых технологий и оборудования. Среди компаний, попавших в санкционный список, оказалась и казахстанская Kazstanex. Компания находится в Алматы и занимается поставками станочного и промышленного оборудования.

Читайте также

Дональд Трамп в образе казахстанца повеселил пользователей Сети
Искусственный интеллект повеселил казахстанцев образом Трампа у юрты с домброй
школьников перевели на дистанционку в Павлодаре
Школьники и студенты колледжей Павлодара в пятницу будут учиться дистанционно
Динара Халдарова
Великобритания Казахстан 2024 год Санкции
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
В Узбекистане сршедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
В Узбекистане сошедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: