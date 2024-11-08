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Отечественных производителей будут проверять на честность

Сделано в Казахстане, текстильная промышленность, ткани, производство в Казахстане , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 12:15 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 8 ноября 2024 года на форуме малого и среднего бизнеса сообщил, как будут проверять отечественных производителей, которые клеят на свой товар бирку "Сделано в Казахстане", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, есть серьезнейшая проблема – это система идентификации отечественных производителей.

"Все мы знаем так называемых лжепроизводителей, которые получают весь комплекс государственной поддержки, в том числе в льготном порядке участвует в регулируемых закупках. При этом не вкладывают определенные средства в развитие производства, а лишь наклеивают на импортный товар бирку "Сделано в Казахстане", – сказал Олжас Бектенов.

Он отметил, что именно поэтому сейчас разрабатывается единый и открытый реестр отечественных товаропроизводителей.

"В целях исключения человеческого фактора и коррупционных рисков в этом вопросе, которые как мы знаем есть, мы максимально используем цифровизацию. С тем, чтобы предельно прозрачно анализировать деятельность компаний и определять реальных производителей, которые затем будут получать полную поддержку и защиту со стороны государства. Большие возможности для местных производителей открывает разрабатываемый Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Новый нацпроект предусматривает привлечение в сферу ЖКХ свыше 10 триллионов тенге инвестиций. Речь идет в первую очередь об энергетическом и коммунальном секторах", – озвучил премьер-министр.

По его словам, в рамках нацпроекта будет обеспечена максимальная загрузка действующих отечественных предприятий, производящих продукцию в сфере ЖКХ.

8 ноября 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов рассказал, что необходимо делать крупным предприятием для получения господдержки.

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