Бектенов назвал обязательное условие для крупных предприятий в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 8 ноября 2024 года на форуме малого и среднего бизнеса рассказал, что необходимо делать крупным предприятием для получения господдержки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что сегодня доля МСБ в экономике страны составляет порядка 37%, свыше 4 млн казахстанцев занято в сфере бизнеса.

"Только за прошедшие полгода субъектами МСБ произведено продукции на 34 млн тенге, рост составил порядка 20%. Правительство видит серьезный потенциал в развитии малого, среднего и крупного бизнеса. Крупные предприятия должны активно заключать долгосрочные контракты именно с местными компаниями. Это станет обязательным условием для получения государственной поддержки. Я уже дал такое поручение всем институтам развития", – озвучил Олжас Бектенов.

По его мнению, работая в цепочке поставок для крупных предприятий, малый бизнес должен перенимать успешный опыт и повышать стандарты качества.

"Посещая регионы, нередко вижу современные и конкурентоспособные предприятия, которые, к сожалению, загружены всего лишь на 20% или 30%. Буквально сердце кровью обливается, когда видишь такие предприятия. Спрашиваешь, в чем причина – они не могут пробиться на конкурсы в государственные органы, национальные компании, на крупные частные предприятия. Мы стали этим заниматься и приняли ряд необходимых решений. Мы расширили более чем в три раза перечень товаров, которые в госзакупках в приоритетном порядке приобретаются у казахстанских производителей. На сегодня этот перечень включает 4,5 тыс. товарных позиций. Мы уже видим определенные первые результаты", – заявил Олжас Бектенов.

Премьер подчеркнул, что по итогам девяти месяцев сумма договоров с отечественными производителями увеличены на 31% и составила 167 млрд тенге.

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