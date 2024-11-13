В Казахстане предлагают пересмотреть инструменты господдержки инвесторов

Депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев на пленарном заседании палаты 13 ноября рассказал, как можно повысить эффективность инструментов, направленных на поддержку инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Барлыбаев в своем запросе на имя заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Нурлана Байбазарова напомнил, что законодательством предусмотрен ряд преференции для инвестиционных проектов. В их числе освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования и комплектующих к нему, а также налоговые льготы с нулевой ставкой КПН на 10 лет, налога на имущество на восемь лет и земельного налога на 10 лет с начала реализации инвестпроекта.

"Статьей 287 Предпринимательского кодекса предусмотрены минимальные суммы инвестиций, которые могут получать вышеуказанные преференции: 2 млн МРП для создания новых производств и 5 млн МРП для расширения или обновления действующих производств. Складывается абсурдная ситуация: для получения преференций для расширения уже действующего производства необходимо вложить в 2,5 раза больше средств, чем для запуска нового производства. Между тем, любой предприниматель подтвердит, что создание нового предприятия с нуля обходится гораздо дороже, чем его дальнейшее расширение или модернизация", – отметил мажилисмен.

В этой связи он предлагает стимулирование выстраивать в обратной пропорции, когда для получения преференций на модернизацию требуется вложить не больше, а меньше инвестиций, чем в создание нового производства.

"Предлагаем оставить господдержку для создания новых производств от 2 млн МРП и более, то есть, начиная с 7,4 млрд тенге, а для модернизации и расширения производства определить достаточными для господдержки инвестиции более 1 млн МРП, то есть от 3,7 млрд тенге. Уверены, что такой подход, помимо прочего, создаст благоприятные условия не только для привлечения новых инвесторов, но и для реинвестирования получаемой ими прибыли в освоение новых технологий и новых видов продукции", – резюмировал парламентарий.

23 октября 2024 года сообщалось, что правительство Казахстана утвердило Концепцию инвестиционной политики до 2029 года.