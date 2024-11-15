Шымкент стал лидером по грузоперевозкам в Казахстане

В 2024 году самый уверенный рост в Казахстане показывает транспортная отрасль. Объемы перевозок выросли по всем показателям и во всех регионах, особенно на юге республики, сообщает Zakon.kz.

С января по ноябрь 2024 года в стране перевезено 883,4 миллиона тонн грузов – на 8,9% больше, чем за такой же период прошлого года. Грузооборот, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, составил 422,6 миллиарда тонно-километров – рост составил 1,6%.

Фото: stat.gov.kz

Важно, что показатели выросли по всем видам транспорта.

Так, через трубопроводный транспорт было отправлено 244,6 млн тонн грузов (на 7,2% больше по сравнению с 2023 годом).

По железным дорогам страны транспортировано 352,4 млн тонн грузов. Это лишь на 2,2% выше, чем годом ранее. При этом пассажироперевозки на поездах выросли на 5,6% до 17,6 млн пассажиров.

Воздушный транспорт Казахстана перевез 12,3 миллиона пассажиров – здесь рост наиболее ощутим, он составил 11%.

Автомобильный и городской электрический транспорт также показали хорошую динамику – 19,8%.

На этом фоне очень слабые показатели демонстрирует внутренний водный транспорт. Перевезено всего 349,5 тысячи тонн грузов, а это ниже прошлогоднего уровня на 48,3% . Воспользовались услугами водного транспорта всего 231,1 тысячи пассажиров, что говорит о неразвитости данного сектора.

И теперь о региональных успехах. Шымкент стал безусловным лидером в плане грузоперевозок. Грузооборот вырос на 29%. У Астаны этот показатель равен 24,2%, у Алматы – 21,7%.

Среди аутсайдеров следует отметить Жамбылскую (рост 6,1%), Атыраускую (3,7%) и Мангистаускую (1,6) области. У Кызылординской области результаты по грузообороту фактически нулевые (0,5%).

Фото: stat.gov.kz

Однако, если рассматривать показатели по пассажироперевозкам, то можно увидеть, что здесь Мангистауская область себя полностью реабилитировала: показатель за год увеличился на 72,7%. И еще один отстающий по грузоперевозкам регион показал хорошую динамику по пассажироперевозкам. Это Жамбылская область с ростом в 18,8%.

В Алматы пассажирооборот увеличился на 18,6%, в Астане – на 15,4%. Меньше всего склонны к поездкам жители Акмолинской (рост 3,2%) и Карагандинской (1,3%) областей.

Всего за 9 месяцев 2024 года транспортными средствами Казахстана перевезено 1,42 миллиарда пассажиров. Это на 9,8% больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы сообщили, что мобильность населения в стране – основной показатель динамики пассажиропотока. Города республиканского значения в Казахстане являются "магнитами" для жителей регионов. И самый большой отток молодого и инициативного населения происходит из Туркестанской и Жамбылской областей.