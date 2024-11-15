Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Шымкент стал лидером по грузоперевозкам в Казахстане

транспорт колеса, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 10:51 Фото: pixabay
В 2024 году самый уверенный рост в Казахстане показывает транспортная отрасль. Объемы перевозок выросли по всем показателям и во всех регионах, особенно на юге республики, сообщает Zakon.kz.

С января по ноябрь 2024 года в стране перевезено 883,4 миллиона тонн грузов – на 8,9% больше, чем за такой же период прошлого года. Грузооборот, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, составил 422,6 миллиарда тонно-километров – рост составил 1,6%.

таблица перевозки, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 10:51

Фото: stat.gov.kz

Важно, что показатели выросли по всем видам транспорта.

Так, через трубопроводный транспорт было отправлено 244,6 млн тонн грузов (на 7,2% больше по сравнению с 2023 годом).

По железным дорогам страны транспортировано 352,4 млн тонн грузов. Это лишь на 2,2% выше, чем годом ранее. При этом пассажироперевозки на поездах выросли на 5,6% до 17,6 млн пассажиров.

Воздушный транспорт Казахстана перевез 12,3 миллиона пассажиров – здесь рост наиболее ощутим, он составил 11%.

Автомобильный и городской электрический транспорт также показали хорошую динамику – 19,8%.

На этом фоне очень слабые показатели демонстрирует внутренний водный транспорт. Перевезено всего 349,5 тысячи тонн грузов, а это ниже прошлогоднего уровня на 48,3% . Воспользовались услугами водного транспорта всего 231,1 тысячи пассажиров, что говорит о неразвитости данного сектора.

И теперь о региональных успехах. Шымкент стал безусловным лидером в плане грузоперевозок. Грузооборот вырос на 29%. У Астаны этот показатель равен 24,2%, у Алматы – 21,7%.

Среди аутсайдеров следует отметить Жамбылскую (рост 6,1%), Атыраускую (3,7%) и Мангистаускую (1,6) области. У Кызылординской области результаты по грузообороту фактически нулевые (0,5%).

таблица перевозки, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 10:51

Фото: stat.gov.kz

Однако, если рассматривать показатели по пассажироперевозкам, то можно увидеть, что здесь Мангистауская область себя полностью реабилитировала: показатель за год увеличился на 72,7%. И еще один отстающий по грузоперевозкам регион показал хорошую динамику по пассажироперевозкам. Это Жамбылская область с ростом в 18,8%.

В Алматы пассажирооборот увеличился на 18,6%, в Астане – на 15,4%. Меньше всего склонны к поездкам жители Акмолинской (рост 3,2%) и Карагандинской (1,3%) областей.

Всего за 9 месяцев 2024 года транспортными средствами Казахстана перевезено 1,42 миллиарда пассажиров. Это на 9,8% больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы сообщили, что мобильность населения в стране – основной показатель динамики пассажиропотока. Города республиканского значения в Казахстане являются "магнитами" для жителей регионов. И самый большой отток молодого и инициативного населения происходит из Туркестанской и Жамбылской областей.

Читайте также

Интернет
Казахстан вошел в десятку стран мира с самым дешевым интернетом
Тенге, деньги, инфляция
В Казахстане предлагают пересмотреть инструменты господдержки инвесторов
Казахстанские предприниматели рассказали, как прошла
Казахстанские предприниматели рассказали, как прошла Kaspi Жұма
Андрей Валентинов
Транспорт 2024 год Статистика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
Штрафов не будет: Кожаев высказался об "изменении" скорости на автобанах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: