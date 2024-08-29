Урбанизация: переедут ли все жители аулов Казахстана в крупные города

По данным статистики на 1 июля 2024 года, в Казахстане численность населения составила 20 159 707 человек. Из них городское население - 12 630 546 человек (62,7%), а сельское - 7 529 161 человека (37,3%), сообщает Zakon.kz.

Характерно, что наибольшая доля городского населения зафиксирована в следующих областях:

Карагандинская область: 81,8%

Улытауская область: 79,3%

Актюбинская область: 75,1%

Самыми сельскими регионами остаются:

Алматинская область: 19,5%,

Туркестанская область: 25%,

Жамбылская область: 43,6%.

Важно учесть один неприятный факт: чистый отток населения наблюдается как с сельских местностей, так и с малых городов. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения только за первое полугодие 2024 года сложилось в 4-х регионах страны:

в Астане (29 305 человек),

в Алматы (15 750 человек),

в Шымкенте (4 562 человека).

Фото: stat.gov.kz

Таким образом, города республиканского значения являются "магнитами" для жителей регионов. И самый большой отток молодого и инициативного населения происходит из Туркестанской и Жамбылской областей.

Отметим, что переселение людей из сельской местности в города уже почти 60 лет стало главной глобальной тенденцией в большинстве регионов мира и Казахстан не является исключением. Хотя наша страна с уровнем урбанизации почти 63% обгоняет общемировой средний уровень в 56,2%.

Однако, есть и "обратная сторона медали". Как отмечают специалисты Еconomy.kz, численность городского населения при учете жителей сел, которые расположены в непосредственной близости от крупных городов Казахстана может составить почти 15 млн человек. Количество таких сел по республике достигает 732 единиц, где проживает значительная часть сельского населения страны. Если приводить цифры, то это почти 2,4 млн человек или 31,6% сельского населения страны.

Фото: economy.kz

Больше всего таких сел расположено вокруг городов Шымкент (118 сел), Алматы (97), Астана (45), Тараз (89) и Усть-Каменогорск (40).

По количеству проживающего населения лидируют села вокруг городов Алматы (620,6 тыс. чел), Шымкент (394,8), Астана (128,7), Тараз (316,1) и Актау (208,7).

"Это 74,1% от всего населения страны. То есть, можно утверждать, что реальный уровень урбанизации в Казахстане приблизительно сопоставим со странами ОЭСР. А в странах ОЭСР урбанизация составляет в среднем 81%". Еconomy.kz

В своем докладе "Обзор городской политики. Казахстан" эксперты ОЭСР отмечают, такой уровень урбанизации может оказать существенное влияние на социально-экономическое развитие регионов, способствуя созданию современной инфраструктуры, развитию предпринимательства и улучшению условий жизни жителей. Города представляют собой центры экономической деятельности и инноваций, а также предлагают более качественную инфраструктуру и социальные услуги.

"Урбанизация является важным условием для экономического развития, но Казахстану необходимо более эффективно управлять этим процессом, чтобы города смогли полностью раскрыть свой потенциал и стать движущей силой экономического роста". Из доклада "Обзор городской политики. Казахстан", ОЭСР

В итоге получается, что сельского населения в стране не так много, как говорит статистика? Если исключить из этой цифры население близко расположенных к крупным городам сел, то в Казахстане количество сельчан составит чуть больше 5 млн, отмечает эксперт Института экономических исследований Айтжан Мейрембаев.

И, наконец, самое главное.

"Существующая административно-территориальная структура не отвечает современным реалиям и не учитывает демографические процессы. Отсюда у нас и города размером меньше сел, гигантские села, которые своими размерами значительно превосходят многие города". Айтжан Мейрембаев

Что касается ответа на вопрос, переедут ли все жители Казахстана из аулов в города, то мировой опыт показывает, что около 30-35% населения всех стран предпочитает сельскую жизнь.

Для справки. В настоящее время наиболее урбанизированным регионом является Австралия и Новая Зеландия, где в городах и городских районах проживает 86% населения.

Ранее мы сообщали о напряженной демографической ситуации в Северном Казахстане, где уже много лет происходит отток относительно молодых мужчин и женщин в южные регионы и за границу.