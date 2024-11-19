Как победа Трампа повлияет на торговлю Казахстана с США и Китаем, рассказал глава Минторговли

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 19 ноября рассказал, как победа Дональда Трампа на президентских выборах в США отразится на мировой торговле, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что ранее, когда Дональд Трамп уже занимал должность президента США, между Америкой и КНР возникла торговая война. В этой связи они поинтересовались, могут ли измениться логистические каналы в случае, если ситуация вновь обострится, и чего тогда ждать казахстанцам.

"Прогнозы – дело неблагодарное, но они учитываются, и экспертное сообщество дает разные сценарии. Есть сценарий того, что в случае усиления торгового противостояния, повышения ввозных ставок для китайской продукции, будет разворот. И это нормально. Китай будет диверсифицировать потоки. И в этой связи мы, как ближайший сосед, как участник проекта "Один пояс – Один путь" увидим, что будет, так сказать, увеличен объем закупа, диверсификации импортных потоков", – ответил Арман Шаккалиев.

Между тем, по его словам, Казахстан ставит перед собой стратегическую задачу стать региональным транспортно-логистическим и торговым хабом.

"Мы от этой задачи не отказывались. В любых сценариях – и позитивных, и негативных, мы идем к своей цели и эту цель объективно сегодня все участники глобального торгового процесса считают правильной, корректной и готовы участвовать в реализации так называемого срединного транскаспийского маршрута, глобального маршрута "Север – Юг" – сегодня азиатские рынки показывают высокую динамику в связи с ростом населения и изменением маршрутов. Все эти изменения показали определенные тренды", – добавил глава Минторговли.

В целом, по его данным, Казахстан ставит задачу увеличить товарооборот с США в секторе услуг.

"Для Казахстана, как страны с открытой рыночной экономикой, важно разнообразие товарных потоков, и мы всегда говорим о положительном торговом балансе, чтобы мы экспортировали больше, а импортировали меньше. Я могу сказать, что наша задача увеличить несырьевой экспорт, например, по китайскому направлению увеличить несырьевой экспорт до 27 млрд долларов и товарооборот до 80 млрд долларов. Такие магистральные вещи", – резюмировал министр.

6 ноября Дональда Трампа официально признали победителем выборов президента США 2024 года. Отмечалось, что его инаугурация состоится 20 января 2025 года.

19 ноября министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал, есть ли негативные последствия перевода часов на торговлю и экономику страны.