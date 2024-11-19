В Минторговли высказались о влиянии смены часового пояса на торговлю и экономику
Фото: freepik
Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 19 ноября рассказал, есть ли негативные последствия перевода часов на торговлю и экономику страны, сообщает Zakon.kz.
Арман Шаккалиев привел оперативные данные по товарообороту с начала года.
"У нас и оптовая, и розничная торговля по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли – порядка 1,1% рост, вроде не такой большой в процентном соотношении, но в абсолюте это миллиарды тенге. Растет и внутренний товарооборот", – указал министр.
Отмечается, что экспорт вырос на порядка 9,8%.
"На торговле, мы не говорим, что есть негативные последствия, мы видим, что в целом в торговле есть рост. Мы надеемся, что эта динамика продолжится. В торговле у нас динамика положительная", – подчеркнул глава Минторговли.
При этом он добавил, что в материальном мире все события взаимосвязаны.
Жители Казахстана начали жить в едином часовом поясе UTC+5 с 1 марта 2024 года. 13 ноября 2024 года министр культуры и информации Аида Балаева ответила на жалобы казахстанцев по поводу перевода времени. По их словам, стало рано темнеть и им страшно за своих детей.
19 ноября премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что правительство поддерживает решение по смене часового пояса. По его словам, пятый часовой пояс географически охватывает большую часть территории страны.
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