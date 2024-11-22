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Международные организации: Уровень госдолга Казахстана остается "низким"

госдолг Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 13:20 Фото: gov.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в кулуарах Сената Парламента ответил на вопросы журналистов касательно объема государственного долга.

Вице-премьер рассказал, что Международный валютный фонд, Всемирный банк, международные рейтинговые агентства ежегодно оценивают уровень развития экономики, уровень финансовой устойчивости Казахстана и отмечают стабильно низкий размер государственного долга.

"Последние изменения, которые произошли в международных кредитных рейтингах, свидетельствуют о фискальной, финансовой устойчивости нашей страны. У нас имеются значительные валютные резервы в виде Национального фонда, золотовалютных резервов, размер которых превысил уже больше 100 млрд долларов, и это та финансовая подушка безопасности, которая позволяет нам активно привлекать инвестиции".Нурлан Байбазаров

Байбазаров добавил, что в Казахстане принята Концепция управления государственными финансами.

"В ней прописаны ограничения – госдолг, в целом, не должен превышать 32% от ВВП страны. Сейчас данный показатель составляет порядка 23%, то есть мы находимся на достаточно безопасном и комфортном уровне по объему государственного долга".Нурлан Байбазаров

Также Нуралан Байбазаров отметил, что этот долг нужно рассматривать как инвестиции, благодаря привлечению которых создаются активы, позволяющие развивать казахстанскую экономику:

"Мы строим дороги, инвестируем в инфраструктуру, запускаем новые производства. Это создает прочную основу для развития экономики в дальнейшем, чтобы обеспечивать экономический рост нашей страны".

Также Байбазаров рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дальнейшего повышения тарифов на коммунальные услуги.

Анастасия Московчук
Сенат Парламента РК МНЭ РК Казахстан Нурлан Байбазаров 2024 год
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