Международные организации: Уровень госдолга Казахстана остается "низким"
Фото: gov.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в кулуарах Сената Парламента ответил на вопросы журналистов касательно объема государственного долга.
Вице-премьер рассказал, что Международный валютный фонд, Всемирный банк, международные рейтинговые агентства ежегодно оценивают уровень развития экономики, уровень финансовой устойчивости Казахстана и отмечают стабильно низкий размер государственного долга.
"Последние изменения, которые произошли в международных кредитных рейтингах, свидетельствуют о фискальной, финансовой устойчивости нашей страны. У нас имеются значительные валютные резервы в виде Национального фонда, золотовалютных резервов, размер которых превысил уже больше 100 млрд долларов, и это та финансовая подушка безопасности, которая позволяет нам активно привлекать инвестиции".Нурлан Байбазаров
Байбазаров добавил, что в Казахстане принята Концепция управления государственными финансами.
"В ней прописаны ограничения – госдолг, в целом, не должен превышать 32% от ВВП страны. Сейчас данный показатель составляет порядка 23%, то есть мы находимся на достаточно безопасном и комфортном уровне по объему государственного долга".Нурлан Байбазаров
Также Нуралан Байбазаров отметил, что этот долг нужно рассматривать как инвестиции, благодаря привлечению которых создаются активы, позволяющие развивать казахстанскую экономику:
"Мы строим дороги, инвестируем в инфраструктуру, запускаем новые производства. Это создает прочную основу для развития экономики в дальнейшем, чтобы обеспечивать экономический рост нашей страны".
Также Байбазаров рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дальнейшего повышения тарифов на коммунальные услуги.
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