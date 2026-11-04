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Экономика и бизнес

На сколько лет хватит нефти Казахстану, рассказали в КМГ

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 14:49 Фото: pexels
Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов в кулуарах правительства 4 ноября 2026 года озвучил подтвержденные объемы запасов нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Хасенов заявил, что КМГ всегда проводит собственную оценку запасов по любому месторождению, где они являются участниками.

"Мы проводим как техническую, так и экономическую оценку запасов. Она на сегодня подтверждена государственной комиссией по запасам. Сегодня запасы КМГ составляют 785 млн тонн нефти – где мы сами оперируем, так и совместные предприятия. На сколько хватит? Если округлить до 800 млн тонн, и если учесть, что мы добываем 26 млн тонн в год, то это более 45 лет. Но это не говорит о том, что 45 лет и все. Постоянно ресурсная база восполняется – разведка ведется, то есть мы пробурили, обнаружили притоки и сразу же ставим это на запасы. Это постоянно обновляется", – заверил он.

28 января 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, сколько запасов угля и газа есть в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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