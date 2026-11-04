На сколько лет хватит нефти Казахстану, рассказали в КМГ

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов в кулуарах правительства 4 ноября 2026 года озвучил подтвержденные объемы запасов нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Хасенов заявил, что КМГ всегда проводит собственную оценку запасов по любому месторождению, где они являются участниками.

"Мы проводим как техническую, так и экономическую оценку запасов. Она на сегодня подтверждена государственной комиссией по запасам. Сегодня запасы КМГ составляют 785 млн тонн нефти – где мы сами оперируем, так и совместные предприятия. На сколько хватит? Если округлить до 800 млн тонн, и если учесть, что мы добываем 26 млн тонн в год, то это более 45 лет. Но это не говорит о том, что 45 лет и все. Постоянно ресурсная база восполняется – разведка ведется, то есть мы пробурили, обнаружили притоки и сразу же ставим это на запасы. Это постоянно обновляется", – заверил он.

28 января 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, сколько запасов угля и газа есть в Казахстане.