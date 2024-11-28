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Минсельхоз: Казахстанские бананы успешно конкурируют по цене с импортными

Бананы, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 11:48 Фото: pixabay
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов после пленарного заседания Сената 28 ноября 2024 года сообщил, что казахстанские бананы успешно конкурируют по цене с импортными, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Азат Султанов, в Туркестанской области реализован инвестиционный проект, предполагающий производство 1000 тонн бананов казахстанского производства. Это порядка 1% от общего импорта бананов, завезенных в Казахстан.

"В настоящее время с учетом ценовой конъюнктуры расходов на доставку стоимость этих бананов может конкурировать с ценами на внутреннем рынке. Соответственно, этот инвестпроект в реализации. Даже некий хайп есть, у них вся партия расписана, населению достанется или нет, потому что крупные сети уже очень заинтересованы закупать в больших объемах", – сказал Азат Султанов.

Он пояснил, что производство в Казахстане экзотических фруктов, таких как апельсины, бананы и мандарины, возможно, но вопрос заключается в рентабельности процесса.

"В Эквадоре, Бразилии естественные природно-климатические условия позволяют выращивать без дополнительных затрат. Теплицы – это затраты на электроэнергию, на отопление, затраты на различные средства защиты растений, удобрения и так далее", – отметил вице-министр.

Азат Султанов добавил, что в Туркестанской области и на западе Казахстана планируется реализовать проект по выращиванию оливок. Проведенный в этом направлении эксперимент выдал неплохие показатели.

Ранее сообщалось, что в Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах.

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