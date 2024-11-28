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Ситуацию с ценами на молоко прокомментировали в Минсельхозе Казахстана

Молоко, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 12:13 Фото: pixabay
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов после пленарного заседания Сената 28 ноября 2024 года сообщил, что колебания цен на молоко на рынке – обычная ситуация, сообщает Zakon.kz.

Азат Султанов отметил, что не нужно удивляться тому, что в некоторых магазинах Астаны цены на молоко снизились.

"Как говорится: цена растет – есть вопросы, цена падает – тоже есть вопросы. В молочной отрасли у нас очень большие амбициозные планы, порядка 500 тысяч тонн, если переводить в молоко, мы импортируем молочной продукции", – сказал Азат Султанов.

Он сообщил, что создание 115 молочно-товарных ферм в течение ближайших 2-3 лет позволит Казахстану выйти на самообеспеченность этой продукцией. В Астане работают несколько крупных производителей молока.

"Их оптовая продажа в принципе стабильна. Есть вопросы ценовой политики самих сетей. Молоко относится к социально значимым продовольственным товарам. Не 3,2%, которое мы привыкли пить, а молоко 2,5%. Поэтому колебания на рынке всегда есть. Здесь удивляться не стоит. Проблем с реализацией молочной продукции нет у наших основных поставщиков. Если остается молоко, то они его перерабатывают", – пояснил вице-министр.

О том, какую роль играют молочные продукты в рационе многих казахстанцев, можно прочитать здесь. 

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