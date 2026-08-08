Как взрываются газовые баллоны, показал пожарный из Семея
Фото: pixabay
Пожарный из Семея в соцсетях показал, как взрываются газовые баллоны, сообщает Zakon.kz.
Пожарный Елдос Нуртазаев на своей страничке в Instagram показал наглядно, как взрываются газовые баллоны. Для этого он с коллегами ночью на пустой площадке развел огонь и бросил в него газовый баллон. На видео запечатлен мощный взрыв и громкий хлопок.
"Друзья, знаете, какую опасность представляют газовые баллоны? Вот смотрите. А теперь ответьте: вы бы рискнули войти в пожар, чтобы вытащить такой баллон? Мы заходим", – сказал автор видео.
Комментаторы поддержали труд пожарного:
- Берегите себя и всегда возвращайтесь домой целыми.
- Пусть пожаров не будет.
- Тяжелая и опасная работа у вас.
- Дважды такое видел, это страшно.
5 августа на территории Казахстана зарегистрировали семь лесных пожаров. Возгорания произошли в Костанайской области, Коргалжынском государственном природном заповеднике, а также на территориях ГЛПР "Ертіс орманы" и "Семей орманы".
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