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Общество

Как взрываются газовые баллоны, показал пожарный из Семея

Газовый баллон, цвета , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 13:57 Фото: pixabay
Пожарный из Семея в соцсетях показал, как взрываются газовые баллоны, сообщает Zakon.kz.

Пожарный Елдос Нуртазаев на своей страничке в Instagram показал наглядно, как взрываются газовые баллоны. Для этого он с коллегами ночью на пустой площадке развел огонь и бросил в него газовый баллон. На видео запечатлен мощный взрыв и громкий хлопок.

"Друзья, знаете, какую опасность представляют газовые баллоны? Вот смотрите. А теперь ответьте: вы бы рискнули войти в пожар, чтобы вытащить такой баллон? Мы заходим", – сказал автор видео.

Комментаторы поддержали труд пожарного:

  • Берегите себя и всегда возвращайтесь домой целыми.
  • Пусть пожаров не будет.
  • Тяжелая и опасная работа у вас.
  • Дважды такое видел, это страшно.

5 августа на территории Казахстана зарегистрировали семь лесных пожаров. Возгорания произошли в Костанайской области, Коргалжынском государственном природном заповеднике, а также на территориях ГЛПР "Ертіс орманы" и "Семей орманы".

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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