Страны ЕАЭС намерены укрепить сотрудничество в области госзакупок
Как отметил министр финансов Мади Такиев, предметом соглашения является обеспечение взаимного признания банковских гарантий, выдаваемых гарантами, зарегистрированными на территории государствами-члена принципала Евразийского экономического союза, для целей государственных (муниципальных) закупок, осуществляемых бенефициаром другого государственного-члена.
"Соглашением определяются единые требования к банкам, гарантии которых будут признаваться в других государствах – членах ЕАЭС при государственных (муниципальных) закупках, подходы по формированию перечня таких банков, а также порядок ведения реестра выданных банковских гарантий", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.
Реализация соглашения направлена на укрепление сотрудничества в области государственных (муниципальных) закупок на долгосрочной и стабильной основе, а также на обеспечение беспрепятственного доступа потенциальным поставщикам и поставщикам, зарегистрированным на территории одного государства-члена ЕАЭС, к участию в государственных (муниципальных) закупках, проводимых в другом государстве-члене.
11 октября в Минфине сообщили, что предусматривается упрощение и сокращение процедур закупок, повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, усиление ответственности поставщиков, развитие конкуренции.