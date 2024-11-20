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Страны ЕАЭС намерены укрепить сотрудничество в области госзакупок

Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, Казахстан, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 12:09 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает Zakon.kz.

Как отметил министр финансов Мади Такиев, предметом соглашения является обеспечение взаимного признания банковских гарантий, выдаваемых гарантами, зарегистрированными на территории государствами-члена принципала Евразийского экономического союза, для целей государственных (муниципальных) закупок, осуществляемых бенефициаром другого государственного-члена.

"Соглашением определяются единые требования к банкам, гарантии которых будут признаваться в других государствах – членах ЕАЭС при государственных (муниципальных) закупках, подходы по формированию перечня таких банков, а также порядок ведения реестра выданных банковских гарантий", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса. 

Реализация соглашения направлена на укрепление сотрудничества в области государственных (муниципальных) закупок на долгосрочной и стабильной основе, а также на обеспечение беспрепятственного доступа потенциальным поставщикам и поставщикам, зарегистрированным на территории одного государства-члена ЕАЭС, к участию в государственных (муниципальных) закупках, проводимых в другом государстве-члене.

11 октября в Минфине сообщили, что  предусматривается упрощение и сокращение процедур закупок, повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, усиление ответственности поставщиков, развитие конкуренции. 

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