Право

Токаев одобрил соглашение о допуске брокеров и дилеров государств ЕАЭС к участию на торгах бирж

Фото: unsplash
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от "О подписании Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена Евразийского экономического союза к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов", сообщает Zakon.kz.

"Одобрить проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена Евразийского экономического союза к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов", – говорится в документе.

Соглашение предусматривает обеспечение допуска брокеров и дилеров одного государства-члена к участию в организованных торгах ценными бумагами или производными финансовыми инструментами (заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), проводимых биржей (организатором торговли) другого государства-члена.

Соглашение не распространяются на брокеров, дилеров, биржи (организаторов торговли), клиринговые организации, депозитарии, которые зарегистрированы или созданы на территории государства-члена, в рамках которой действует особый правовой режим в финансовой сфере.

Предусмотрено, что каждое государство-член создает условия для допуска к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) дилеров других государств-членов для осуществления дилерской деятельности, а также брокеров других государств-членов для осуществления брокерской деятельности в интересах исключительно национальных клиентов и иностранных клиентов.

Допуск к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) одного государства-члена предоставляется брокерам и дилерам других государств-членов на основании лицензии (разрешения).

Лицензия (разрешение) выдается в соответствии с требованиями законодательства государства-члена, на территории которого зарегистрирован брокер или дилер.

При этом биржа (организатор торговли) одного государства-члена, добросовестно полагающаяся на факт наличия такой лицензии, вправе исходить из того, что уполномоченным органом государства-члена, на территории которого зарегистрирован брокер или дилер, осуществлена проверка и не выявлен факт наличия неснятой или непогашенной судимости за преступления у лиц, занимающих руководящие должности в брокере или дилере, его бенефициарных владельцев и лиц, осуществляющих прямо или косвенно контроль, или имеющих значительное влияние в отношении брокера или дилера, в соответствии с законодательством государства-члена, на территории которого зарегистрирован брокер или дилер.

При допуске к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) брокерам и дилерам предоставляется возможность:

  • подавать заявки и заключать сделки на организованных торгах (при условии выполнения требований биржи (организатора торговли);
  • становиться участниками клиринга с использованием услуг клиринговой организации, зарегистрированной на территории государства – члена, в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли) (при условии выполнения требований такой организации);
  • получать технический доступ к организованным торгам и клирингу (при условии выполнения требований лица, предоставляющего такой технический доступ);
  • открывать соответствующие счета в депозитариях (центральных депозитариях) государств-членов (при условии выполнения требований депозитария (центрального депозитария)).

Соглашение также предусматривает, что допуск к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) одного государства-члена предоставляется брокерам и дилерам других государств-членов при условии соблюдения ими требований законодательства государства-члена, в котором зарегистрирована эта биржа (организатор торговли), в том числе в сфере регулирования рынка ценных бумаг (включая совершение брокерских и дилерских операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов), в сфере противодействия злоупотреблениям на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включая манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в сфере биржевой, клиринговой и депозитарной деятельности, а также при условии соблюдения правил, установленных биржей (организатором торговли).

Лицензионные требования, требования к брокерской деятельности и дилерской деятельности и нормативы пруденциального надзора, определяемые законодательством государства-члена (уполномоченным органом государства – члена), в котором зарегистрирована биржа (организатор торговли), не распространяются на брокеров и дилеров других государств-членов.

Также говорится, что брокеры и депозитарии (центральный депозитарий) одного государства-члена, осуществляющие в соответствии с законодательством этого государства-члена депозитарную деятельность, вправе открывать счета в депозитариях других государств-членов в порядке, установленном законодательством этих других государств-членов.

Брокер или депозитарии, которым открыт счет иностранного номинального держателя, обязаны обеспечить выполнение требований в отношении депозитарной деятельности, установленных законодательством государства-члена, на территории которого осуществляет свою деятельность депозитарий (центральный депозитарий), в котором открыт такой счет.

Указывается, что государство-член вправе установить с учетом соблюдения требований, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на определенный срок ограничения в отношении физических и юридических лиц, а также резидентов третьих государств и территорий, которым брокеры государств-членов, допущенные к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) данного государства-члена, не вправе оказывать услуги на территории этого государства-члена.

Биржа (организатор торговли) в течение срока, согласованного с уполномоченным органом государства-члена, в котором она зарегистрирована, приостанавливает по установленной процедуре допуск к участию в организованных торгах брокеру, продолжающему осуществлять на этой бирже (организаторе торговли) брокерскую деятельность в интересах физических и юридических лиц, резидентов третьих государств и территорий, в отношении которых действуют ограничения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, и возобновляет допуск при снятии государством-членом таких ограничений или при исполнении брокером требований, установленных государством-членом и биржей (организатором торговли).

При наличии технической возможности допуск брокера к участию в организованных торгах приостанавливается только в части операций, совершаемых брокером в интересах таких клиентов. При этом расчеты по сделкам, заключенным брокером до приостановления его допуска к организованным торгам, должны быть завершены.

Каждое государство-член для поддержания стабильности финансовой системы или предотвращения экономических рисков (в исключительных случаях) может определять временный специальный порядок и условия совершения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на организованных торгах биржи (организатора торговли) данного государства-члена как брокерами и дилерами этого государства-члена, так и брокерами и дилерами других государств-членов, допущенными к участию в организованных торгах биржи (организатора торговли) данного государства-члена.

Применение таких мер прекращается в случае, если обстоятельства, обусловившие их введение, прекратили свое действие.

Как отмечается, уполномоченные органы при необходимости оказывают биржам (организаторам торговли) государств-членов содействие в установлении между биржами (организаторами торговли) взаимодействия, в том числе посредством заключения биржами (организаторами торговли) соответствующих договоров.

Указ вводится в действие со дня его подписания (31 марта 2026 года).

Читайте также
В Казахстане пересмотрят порог минимальной достаточности пенсионных накоплений
10:04, Сегодня
В Казахстане пересмотрят порог минимальной достаточности пенсионных накоплений
Запуск ракеты-носителя "Союз-5" с Байконура перенесли
09:27, Сегодня
Запуск ракеты-носителя "Союз-5" с Байконура перенесли
Пенсионное и социальное обеспечение: разработаны поправки
16:40, 06 апреля 2026
Пенсионное и социальное обеспечение: разработаны поправки
Читайте также
Опубликована заявка сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею
09:57, Сегодня
Опубликована заявка сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
09:38, Сегодня
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
Новый уникальный формат просмотра футбола появился в Казахстане
09:30, Сегодня
Новый уникальный формат просмотра футбола появился в Казахстане
Монголия лишила Казахстан финала чемпионата Азии по боксу после сенсации с Узбекистаном
09:30, Сегодня
Монголия лишила Казахстан финала чемпионата Азии по боксу после сенсации с Узбекистаном
