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Экономика и бизнес

Зарубежные аналитики отметили снижение зависимости экономики Казахстана от сырья

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 12:53 Фото: Zakon.kz
Зарубежные эксперты положительно оценивают динамику диверсификации экономики Казахстана и отмечают рост показателей его несырьевого сектора, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, когда мировая экономика замедляется, рынки остаются волатильными, конкуренция за инвестиции усиливается, Казахстан сохраняет рост и расширяет его источники за счет промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, услуг и притока капитала. Такой вывод следует из аналитического отчета World Impact Media Organization.

На чем акцентировали внимание

Главный акцент зарубежного обзора – экономика страны становится менее зависимой от одного сырьевого сектора. И если раньше Казахстан чаще воспринимался через призму нефти и природных ресурсов, то сегодня картина меняется, так как все большую роль стали играть инвестиционные проекты, обрабатывающая промышленность, логистика, энергетическая инфраструктура и современные сервисы.

Цифры подтверждают этот сдвиг. Так, в 2025 году ВВП Казахстана вырос на 6,5%, а за первые пять месяцев 2026 года – еще на 3,7%. При этом рост идет не за счет одной отрасли. Строительство увеличилось на 13,4%, обрабатывающая промышленность – на 9%, транспорт и складирование – на 8,4%, торговля – на 5,6%. Реальный сектор вырос на 4%, сфера услуг – на 3,6%.

Инвестиции как один из важных факторов роста

Инвестиции становятся не просто дополнительным источником роста, а одним из главных двигателей экономической трансформации. За первые пять месяцев 2026 года капитальные вложения выросли на 7%, а частные инвестиции – на 17,4%. Наиболее активный рост наблюдается в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и информационно-коммуникационных технологиях.

К примеру, только в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан достиг 20,5 млрд долларов, увеличившись на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Кроме того, по данным UNESCAP, Казахстану также удалось привлечь 19 млрд долларов greenfield-инвестиций, что является практически 89% всего объема таких вложений в Центральную Азию. По сути, страна укрепляет позиции ключевой инвестиционной площадки региона.

Основываясь на вышеуказанном, главный редактор World Impact Media Organization Жасмин Абдул назвала происходящее очевидным сдвигом и отметила, что Казахстан все больше растет за счет инвестиций, промышленности и современных услуг, а не только за счет сырьевых товаров.

Такая оценка особенно важна на фоне глобального замедления, когда многие страны сталкиваются с высокой инфляцией, более дорогими финансами и снижением деловой активности.

Также зарубежные аналитики отмечают расширение международных соглашений Казахстана о взаимной защите инвестиций с ключевыми партнерами, включая Сингапур, Катар, Китай и Саудовскую Аравию. Для бизнеса это важный сигнал: страна стремится закреплять понятные правила игры и усиливать доверие внешних инвесторов.

Благоприятное воздействие реформ

В обзоре также обращается внимание на реформы, которые делают инвестиционную среду более понятной и предсказуемой. Среди них – обновленная Концепция инвестиционной политики до 2030 года, работа Инвестиционного штаба, запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы, а также механизмы инвестиционных соглашений для крупных проектов в приоритетных секторах.

Такие инструменты позволяют снижать риски для инвесторов, упрощать взаимодействие с государственными органами и повышать прозрачность процедур. Дополнительную роль играют специальные экономические и индустриальные зоны, а также возможности Международного финансового центра "Астана", который работает на принципах английского права и предлагает независимое разрешение споров.

В итоге можно сделать вывод, что международный обзор показывает Казахстан как экономику, которая проходит важный этап обновления. И речь уже идет не только о добыче и экспорте сырья. На первый план выходят инвестиции, производство, логистика, агропромышленный комплекс, энергетика и современные услуги. Именно это делает рост более сбалансированным и устойчивым в условиях нестабильной мировой экономики.

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Олег Калиниченко
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