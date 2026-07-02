Зарубежные аналитики отметили снижение зависимости экономики Казахстана от сырья

Зарубежные эксперты положительно оценивают динамику диверсификации экономики Казахстана и отмечают рост показателей его несырьевого сектора, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, когда мировая экономика замедляется, рынки остаются волатильными, конкуренция за инвестиции усиливается, Казахстан сохраняет рост и расширяет его источники за счет промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, услуг и притока капитала. Такой вывод следует из аналитического отчета World Impact Media Organization.

На чем акцентировали внимание

Главный акцент зарубежного обзора – экономика страны становится менее зависимой от одного сырьевого сектора. И если раньше Казахстан чаще воспринимался через призму нефти и природных ресурсов, то сегодня картина меняется, так как все большую роль стали играть инвестиционные проекты, обрабатывающая промышленность, логистика, энергетическая инфраструктура и современные сервисы.

Цифры подтверждают этот сдвиг. Так, в 2025 году ВВП Казахстана вырос на 6,5%, а за первые пять месяцев 2026 года – еще на 3,7%. При этом рост идет не за счет одной отрасли. Строительство увеличилось на 13,4%, обрабатывающая промышленность – на 9%, транспорт и складирование – на 8,4%, торговля – на 5,6%. Реальный сектор вырос на 4%, сфера услуг – на 3,6%.

Инвестиции как один из важных факторов роста

Инвестиции становятся не просто дополнительным источником роста, а одним из главных двигателей экономической трансформации. За первые пять месяцев 2026 года капитальные вложения выросли на 7%, а частные инвестиции – на 17,4%. Наиболее активный рост наблюдается в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и информационно-коммуникационных технологиях.

К примеру, только в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций в Казахстан достиг 20,5 млрд долларов, увеличившись на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Кроме того, по данным UNESCAP, Казахстану также удалось привлечь 19 млрд долларов greenfield-инвестиций, что является практически 89% всего объема таких вложений в Центральную Азию. По сути, страна укрепляет позиции ключевой инвестиционной площадки региона.

Основываясь на вышеуказанном, главный редактор World Impact Media Organization Жасмин Абдул назвала происходящее очевидным сдвигом и отметила, что Казахстан все больше растет за счет инвестиций, промышленности и современных услуг, а не только за счет сырьевых товаров.

Такая оценка особенно важна на фоне глобального замедления, когда многие страны сталкиваются с высокой инфляцией, более дорогими финансами и снижением деловой активности.

Также зарубежные аналитики отмечают расширение международных соглашений Казахстана о взаимной защите инвестиций с ключевыми партнерами, включая Сингапур, Катар, Китай и Саудовскую Аравию. Для бизнеса это важный сигнал: страна стремится закреплять понятные правила игры и усиливать доверие внешних инвесторов.

Благоприятное воздействие реформ

В обзоре также обращается внимание на реформы, которые делают инвестиционную среду более понятной и предсказуемой. Среди них – обновленная Концепция инвестиционной политики до 2030 года, работа Инвестиционного штаба, запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы, а также механизмы инвестиционных соглашений для крупных проектов в приоритетных секторах.

Такие инструменты позволяют снижать риски для инвесторов, упрощать взаимодействие с государственными органами и повышать прозрачность процедур. Дополнительную роль играют специальные экономические и индустриальные зоны, а также возможности Международного финансового центра "Астана", который работает на принципах английского права и предлагает независимое разрешение споров.

В итоге можно сделать вывод, что международный обзор показывает Казахстан как экономику, которая проходит важный этап обновления. И речь уже идет не только о добыче и экспорте сырья. На первый план выходят инвестиции, производство, логистика, агропромышленный комплекс, энергетика и современные услуги. Именно это делает рост более сбалансированным и устойчивым в условиях нестабильной мировой экономики.