Минфин РК: Пополнять бюджет за счет штрафов не планируется

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2024 года ответил, планируется ли увеличивать пополнения в бюджет за счет повышения штрафов МВД, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным спикера, за 11 месяцев текущего года в бюджет поступило 217 млрд тенге в виде штрафных санкций.



"Из них в республиканский бюджет почти 42 млрд тенге, в местные бюджеты – 159,5 млрд тенге, и также в Нацфонд – 15,3 млрд тенге. Хотелось бы сказать, что доля административных штрафов, именно налагаемых органами внутренних дел, составляет почти 56%. Из всех штрафов 121,4 млрд тенге – это штрафы МВД", – сказал Биржанов.

Он также подчеркнул, что штрафные санкции не планируются.

"Есть ряд публикаций, что мы штрафами хотим увеличивать поступления. Такого нет, это не прогнозный вид поступления. Они в большей части, как вы заметили – почти 160 млрд тенге – идут в местный бюджет на развитие местной инфраструктуры", – сказал спикер.

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил, что штрафы не прогнозируются как отдельный вид поступлений, так как не знают, сколько человек нарушат законодательство, и в частности – правила дорожного движения. По его словам, штрафы не считаются основным источником пополнения доходной части бюджета, поэтому в министерстве не занимаются их прогнозированием.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержали водителей, не оплативших штрафы за нарушения ПДД на общую сумму 37 млн тенге.