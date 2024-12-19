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Экономика и бизнес

Импорт новогодних товаров в Казахстан существенно вырос в этом году

новый год, товары, торговля, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:08 Фото: Freepik
В Казахстане в несколько раз вырос ввоз новогодних товаров. При чем основной объем товаров данной категории был завезен в страну за пару месяцев. Подробнее, в материале Zakon.kz.

По итогам октября ввоз продукции для празднования Нового года увеличился почти в четыре раза по сравнению с тем же месяцем в прошлом году – с 0,8 тыс. до 2,9 тыс. тонн, сообщают в Первом Кредитном Бюро.

Уточняется, что осенью импорт подобных изделий всегда оживляется, в преддверии праздничного сезона.

"В 2023-м три осенних месяца обеспечили 67% годовых объемов, в 2022 – 74%, в 2021 – 65%. При этом пик поставок нередко выпадает именно на октябрь. Но даже с учетом этого нынешнее значение смотрится аномальным: оно почти на 20% превышает результат всего прошлого года". ПКБ
импорт, новогодние товары, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:08

Фото: DataHub

По информации Бюро в октябре тонна соответствующих изделий обходилась продавцам в среднем в 1,9 тыс. долларов. Аналитики отмечают, что настолько низких цен в разгаре осени не наблюдалось по крайней мере с 2015 года.

В ПКБ предполагают, что исходя из всего этого, можно предположить, что всплеск в основном связан с изменением структуры импорта. Поставщики могли начать ввозить больше условно тяжелых товаров, которые стоят дешевле.

К слову, основная часть новогодних товаров попадает в Казахстан из Китая. В сентябре, объемы тоже оказались высокими – 2,4 тыс. тонн, или +350% в годовом выражении. Однако этот показатель все же ниже, чем в октябре. В общей сложности два осенних месяца сформировали 84% всего импорта в 2024 году.

В Бюро уточнили, что под новогодними товарами подразумеваются позиции ввозимые в страну под кодом ТН ВЭД 950510 "Товары для новогодних и рождественских праздников". Судя по примерам декларирования, обнаруженным в открытом доступе, к этой категории относятся елочные игрушки, искусственные ели, мишура, карнавальные маски, статуэтки и тому подобное, пояснили в ПКБ.

Ольга Кудряшова
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