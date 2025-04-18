В Казахстане вырос ввод многоквартирного жилья: какие города лидируют

Ввод многоквартирного жилья в Казахстане вырос за январь-март 2025 года, при этом основной объем пришелся на два крупнейших города страны. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Доля Алматы и Астаны во вводе многоквартирного жилья добралась до максимума за 8 лет, такими данными поделились в Первом Кредитном Бюро.

"В первом квартале 2025 года в двух городах введены в эксплуатацию многоквартирные дома суммарной общей площадью 1,7 млн квадратных метров, что сформировало 67% от показателя по стране. Эта доля стала самой высокой для любого квартала с первым кварталом 2017 года. При этом сами показатели общей площади как для всей страны, так и для Алматы и Астаны в отдельности стали максимальными для января-марта, по крайней мере, с 2015 года". ПКБ

Фото: DataHub

Отмечается, что рост объемов по РК год к году составил 10%, в Алматы рост составил 51%, в Астане +12%. При этом в столице впервые, по крайней мере с 2015 года, объемы ввода в январе-марте превысили отметку в 1 млн квадратных метров общей площади.

К слову, в столице показатель оказался на 29% больше суммарного показателя всех регионов, за исключением города Алматы. В целом по стране, за пределами столиц, в первом квартале текущего года введены многоквартирные дома общей площадью в 815 тыс. квадратных метров. Это на 10% меньше, чем годом ранее.

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