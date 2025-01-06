190 инвестиционных проектов запустят в Казахстане в 2025 году

Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства РК большинство проектов реализуется в Туркестанской области и Алматы. Их запуск позволит создать свыше 20 тысяч рабочих мест, сообщает Zakon.kz.

Большая доля реализуемых в этом контексте проектов направлена на развитие сектора обрабатывающей промышленности Казахстана. Инвестиционные инициативы также способствуют усилению экономического развития в регионах и увеличению рабочих мест, считают в Минпроме.

Наиболее значимые проекты планируются в сфере производства транспортных средств, производства бытовой техники и металлургии.

Так, в Алматы будет запущен проект по строительству мультибрендового завода для производства легковых автомобилей с производственной мощностью до 90 тысяч автомобилей в год,

Аналогичный завод откроется в Костанайской области – предприятие будет производить до 70 тысяч автомобилей в год.

В Алматинской области будет построен завод по производству бытовой техники, годовой объем производства которого составит 750 000 единиц. В Шымкенте планируется модернизация производственных мощностей завода по производству алюминиевых пакетов. А в Атырауской области построят завод по производству грузовых вагонов. В случае реализации проекта будет создано 180 рабочих мест. Наконец, в Абайской области начнут производить картонные упаковки для жидкой продукции.

Ранее мы сообщали, что по объему инвестиций в Казахстане лидируют Костанайская и Карагандинская области. Эти области планируют реализовать важные проекты в обрабатывающей промышленности и машиностроении. В 2025 году наибольшая часть запланированных инвестиций будет направлена в обрабатывающую промышленность – до 1 200,7 млрд тенге, что позволит создать 19 640 новых рабочих мест.

В результате выхода проектов на полную мощность общий объем производства составит 2,2 триллиона тенге. Из них 0,8 триллиона тенге будут направлены на экспорт. Это повысит влияние Казахстана на международном рынке и повысит конкурентоспособность во внешней торговле.