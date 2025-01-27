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События

Какие новые дороги построят в Казахстане в 2025 году

Дорожное строительство, строительство трассы, укладка асфальта, строительство дороги, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 12:18 Фото: primeminister.kz
В Министерстве транспорта РК 27 января рассказали, как дорожные проекты реализуют в стране в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в процессе реализации три крупных инфраструктурных проекта по строительству железных дорог общей протяженностью 1100 километров: "Достык – Мойынты", "Алматинская обводная железная дорога" и "Дарбаза – Мактаарал".


"В 2025 году завершится строительство вторых путей между станциями Достык и Мойынты, за счет чего пропускная способность участка возрастет в пять раз, завершится строительство Алматинской обводной железной дороги, что значительно уменьшит нагрузку на железные дороги региона и города Алматы. Планируемое завершение проекта "Дарбаза – Мактаарал" откроет новый этап интеграции юга Казахстана в международные транзитные пути", – рассказали в Минтранспорта.

Там добавили, что поэтапная реализация новых дорожных проектов общей протяженностью 4,7 тыс. км состоит из 3,7 тыс. км – I категории и 1 тыс. км – II категории. В числе значимых проектов 2025 года ключевыми являются:

  • "Актобе – Улгайсын" (234 км);
  • "Караганда – Жезказган" (572 км);
  • "Обход г. Сарыагаш" (102 км);
  • "Обход г. Кызылорда" (20 км);
  • "Атырау – Доссор" (86 км);
  • "Обход г. Рудный" (16,9 км);
  • "Жанаозен – Кендерли" (156 км);
  • "Обход г. Петропавловск" (8 км).

В 2025 году в рамках строительства новых дорог будут созданы 31 тыс. рабочих мест и привлечены дополнительные инвестиции.

В Минтранспорта также рассказали, что в 2024 году общий охват строительства, реконструкции и ремонта составил 12 тыс. км дорог.

"Это – абсолютно рекордный показатель для отрасли. В период дорожно-строительного сезона на проектах по реконструкции и ремонту автомобильных дорог республиканского значения было задействовано более 25 тыс. человек и 10 тыс. спецтехники. Завершены работы на 7 тыс. км дорог. В частности, на участках Караганда – Алматы, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Актобе – Кандыагаш и Атырау – Астрахань", – сообщили в министерстве.

С 26 января 2025 года автомобильная дорога Кызылорда – Аральск протяженностью 454 километра стала платной для автобусов и грузового автотранспорта. Также участок автодороги Ушарал – Достык станет платным.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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