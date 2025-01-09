В "Отбасы банке" рассказали об эффективном инструменте социальной поддержки рабочих кадров в Казахстане

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов сказал, что в Казахстане нужно транслировать лучшие корпоративные практики социальной поддержки рабочих кадров, расширять и вводить для них новые стимулы.

Он поручил министерствам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов совместно с предприятиями, акиматами и "Отбасы банком" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров.

В "Отбасы банке" уже есть эффективный инструмент социальной поддержки рабочих кадров. Это продукт "Корпоративный". Он помог отметить новоселье порядка 1000 человек – труженикам заводов, энергетикам, горнякам, металлургам, нефтяникам, медикам при поддержке своего работодателя и "Отбасы банка".

На доступные займы банк и компании выделили более 5,6 млрд тенге. Важно, что социальный вопрос казахстанцев – обеспечение их жильем – можно решать без выделения средств из государственного бюджета и долгого ожидания конкурсов в госпрограммах.

Корпоративный продукт уже помог решить жилищный вопрос работникам различных компаний в Актау, Атырау, Актобе, Караганде, Костанае, Аксу, Алматы, Астане, Шымкенте, Павлодаре, Экисбатузе, Хромтау, Лисаковске, Рудном, Петропавловске.

"Нам важно поддержать людей труда в решении их жилищного вопроса. Ведь работники предприятий не всегда могут попасть в государственные программы или участвовать в системе жилищных строительных сбережений из-за отсутствия должного первоначального взноса и ограничений в доходах. Именно здесь их работодатели могут сыграть решающую роль. Используя продукт "Корпоративный", они смогут решить жилищный вопрос своих сотрудников. Это будет не только инвестирование в их социальное благополучие. Также это укрепляет лояльность кадров, создает сильную и мотивированную команду, во многих случаях предотвращает внутреннюю миграцию в стране, сохраняет редкие и ценные кадры. Для снижения социальной нагрузки с бюджета, удержания работающей молодежи в регионах мы предлагаем крупным предприятиям на ежегодной основе предусматривать возможность сотрудничества с "Отбасы банком" в рамках продукта "Корпоративный", – пояснила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Продукт "Корпоративный" в "Отбасы банке" появился в 2019 году. С его помощью жилье уже смогли приобрести работники компаний "Каражанбасмунай", группа компаний Eurasian Resources Group (ERG), а именно "Шубарколь комир", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", АО "ТНК "Казхром"", АО "Алюминий Казахстана", АО "Казахстанский электролизный завод", ТОО "ERG Service", медицинские и строительные компании, шахтеры и металлурги Карагандинской области.

Продукт удобен гибкими условиями и индивидуальным подходом к каждому отдельному работодателю. Поэтому компания или предприятие на свое усмотрение может сформировать вариант, подходящий именно им.

Как именно можно решить работодателю жилищный вопрос своих работников?

Есть три основных варианта сотрудничества.

1. Компания или предприятие выделяет банку деньги в виде кредита либо облигационного займа по ставке привлечения 0,01%. Срок привлечения – до 8 лет. На эти средства "Отбасы банк" выдает займы работникам предприятия по ставке от 5% (ГЭСВ от 5,2% до 5,3%). При этом важно, что размер первоначального взноса может составлять от 0% от суммы займа. Срок кредитования заемщика – до 19 лет. Кредит выдается до 50 млн тенге на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынках.

Список участников кредитования по льготным условиям предоставляет работодатель. Основное преимущество данного варианта сотрудничества – 100% возврат средств, выделенных работодателем банку для кредитования своих работников. Деньги будут возвращены в компанию вне зависимости от платежной дисциплины работника, а также вне зависимости от того, уволился работник с данной компании или продолжает в ней работать.

В целом более 210 работников различных компаний решили таким способом свой жилищный вопрос. Именно по такому механизму АО "Каражанбасмунай" сотрудничал с "Отбасы банком" в 2019 году. Это была первая компания-партнер в рамках продукта "Корпоративный". Новоселье тогда смогли отметить около 100 сотрудников предприятия.

2. Второй вариант взаимодействия — это когда организация в виде ссуды (возвратной или невозвратной) дает своим сотрудникам средства на первоначальный взнос для получения промежуточного займа. Важно, что здесь нет требования для заемщика по минимальному значению оценочного показателя. Он может быть равен нолу. То есть работодатель пополняет депозит своему работнику в размере 50% от суммы займа и он сразу же может кредитоваться. Ставка по займу в данном случае составит от 7% годовых (ГЭСВ – от 7,3% до 9,1%) до 8,5% (ГЭСВ – от 9% до 9,6%). Срок кредитования – до 25 лет.

По такой схеме строительная компания "БК-СТРОЙ" поддержала своих работников и оплатила им часть первоначального взноса. Всего в рамках данного механизма сотрудничества жилье приобрели более 11 семей работников различных организаций.

3. Третий вариант сотрудничества с "Отбасы банком" – самый оптимальный и востребованный у партнеров. Это аренда с выкупом. Здесь предприятие предоставляет готовое жилье своим работникам. Работник въезжает в квартиру, отмечает новоселье, живет там, платит символическую арендную плату и одновременно копит на первоначальный взнос на депозите в "Отбасы банке". Когда необходимая сумма в размере 50% собрана на сберегательном счете, банк выдает на оставшиеся 50% жилищный заем по ставкам от 3,5% годовых (ГЭСВ – от 3,6% до 4,4%) до 5% годовых (ГЭСВ – от 5,1% до 6,9%).

Именно по такой схеме с "Отбасы банком" очень активно сотрудничает Eurasian Resources Group (ERG). Уже более 620 сотрудников данной группы компаний живут в собственных квартирах и копят для их выкупа. Так же по данной схеме "Отбасы банк" сотрудничает с ТОО "Петропавловский электротехнический завод", входящее в группу компаний "Alageum Electric".

Для сотрудничества с "Отбасы банком" представители компаний и предприятий могут обратиться в своем регионе напрямую в филиалы банка.

Один из успешных кейсов работы корпоративного продукта был реализован в Восточно-Казахстанской области в 2024 году. Там был запущен проект "Шығыс маманы". Он помог не только решить жилищный вопрос специалистам, но и заинтересовать к переезду именно узкопрофильных специалистов, предотвратить отток востребованных кадров в сфере теплоэнергетики. Это очень дефицитная и востребованная профессия в регионе. Чтобы решить вопрос с кадрами, акимат области выделил для льготного кредитования 300 млн тенге, Отбасы банк помог выдать займы. На сегодня 17 специалистов уже отметили новоселье. Они смогли приобрести жилье при наличии первоначального взноса 10% и ставки по кредиту 5% (ГЭСВ – от 5,2% до 5,7%).

"Еще один наглядный пример эффективного использования принципов корпоративного продукта – это поддержка карагандинских шахтеров. Все мы знаем, что им особенно важно обеспечить свои семьи жильем. Ведь это уверенность в завтрашнем дне, спокойствие за своих близких. Поэтому "Отбасы банк" совместно с акиматом Карагандинской области в 2022 году и в первом полугодии 2023 года по доступным условиям прокредитовал местных шахтеров и металлургов. В общей сложности было выделено 3,2 млрд тенге, 229 семей приобрели жилье. Все они работники компании АО "Qarmet", в прошлом – "АрселлорМиттал Темиртау". Планировалось, что и само предприятие поддержит своих работников, выделив средства для кредитования. Ждем решения этого вопроса", – отметила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Фото: АО Отбасы банк

В банке надеются, что в текущем году отметить новоселье смогут сотрудники другого крупнейшего предприятия страны – ТОО "Богатырь Комир". В прошлом году "Отбасы банк" заключил соглашение о сотрудничестве с этим флагманом угольной промышленности станы. Сейчас в банке ожидают перечисления средств для кредитования.

Также на этапе реализации сотрудничество с лидирующей компанией по производству фосфорсодержащей продукции ТОО "Казфосфат".

Сократить путь к покупке жилья можно, начав копить самим работникам на первоначальный взнос. Именно культура накопления позволяет клиентам банка получать займы по самым доступным условиям. Чтобы работники компаний, предприятий могли своевременно делать взносы и не забывали пополнить вклад, есть вспомогательный инструмент – "Арманға жол". Он помогает сотрудникам компаний делать накопления с помощью автоматического перечисления денег с зарплаты на депозит в "Отбасы банке".