Систему подготовки кадров намерены перестроить в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов 8 сентября 2026 года на заседании правительства заявил о необходимости перестроить систему подготовки кадров с учетом потребностей рынка труда и развития новых технологий, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов подчеркнул, что устойчивое экономическое развитие и социальная стабильность напрямую зависят от квалификации и труда работников.

"Глава государства всегда подчеркивает, что каждая отрасль экономики нуждается в специалистах нового типа, способных повышать производительность труда за счет применения современных технологий. Особого внимания требуют рабочие профессии. В современных условиях специалист на любом производстве должен уметь профессионально работать с цифровыми системами управления и применять новые технологии и инструменты искусственного интеллекта для решения практических задач", – озвучил премьер-министр.

По его мнению, именно под эти цели необходимо перестроить действующую систему подготовки кадров.

"Система технического и профессионального образования должна обеспечивать быстрый и практико-ориентированный выход новых специалистов на рынок труда. Поэтому государством уделяется приоритетное внимание развитию системы профтехобразования как ключевому звену подготовки кадров для экономики. Если ранее за счет бюджета ежегодно в колледжи принималось порядка 93 тыс. студентов, то в текущем году их число выросло до 145 тыс. студентов. При этом размер стипендии подняли на 50%, а в целом финансирование обучения одного студента колледжа увеличилось в два раза. Также проводится значительная работа по обеспечению студенческими общежитиями. Необходимо продолжить начатую работу по строительству новых общежитий", – продолжил он.

Он подчеркнул, что в ближайшие три года предусмотрено создание порядка 7,5 тыс. новых мест для студентов организаций технического и профессионального образования.

"Этот план должен быть исполнен. В то же время следует принять еще ряд дополнительных мер. Финансирование подготовки должно определяться не возможностями колледжей, а подтвержденной потребностью экономики в кадрах, с последующим мониторингом трудоустройства выпускников. Для опережающего управления изменениями на рынке было поручено создать Национальный центр трансформации профессий совместно с ведущими компаниями по модели государственно-частного партнерства. Вместе с тем в данном вопросе остается межведомственная несогласованность", – заявил Бектенов.

Он отметил, что министерствам науки и труда до конца текущего года необходимо обеспечить полноценный запуск Центра, определив конкретный механизм участия работодателей в прогнозировании новых профессий и востребованных компетенций.

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