Бектенов заявил, что современному производству не хватает квалифицированных рабочих

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 10 сентября 2024 года на заседании правительства заявил, что нужно активно развивать дуальное обучение, расширять целевую подготовку кадров для конкретных предприятий в рамках госзаказа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер подчеркнул, что уровень знаний и навыков выпускников колледжей очень часто не соответствует требованиям работодателей, самим запросам молодежи.

"Мы видим, что при открытии современных производств не хватает квалифицированных рабочих, при этом молодежь неохотно идет обучаться в колледжи. В последние годы были сделаны некоторые прогрессивные шаги в развитии системы профессионального технического образования. Мы уже ввели бесплатное обучение в колледжах по рабочим профессиям. За три года значительно увеличен объем госзаказа на подготовку кадров", – рассказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что если ранее за счет бюджета ежегодно в колледжи принималось порядка 93 тыс. студентов, то в текущем году их число выросло до 142,5 тыс.

"В этом году увеличился на 50% размер стипендии студентов колледжей. Для переоснащения 180 колледжей в рамках реализации проекта "Жас маман" из республиканского бюджета выделено 48 млрд тенге. Вместе с тем принимаемые меры пока не дают ожидаемых результатов по качеству подготовки кадров. Поэтому предлагаемые новые подходы по перезагрузке профессионально-технического образования считаю правильными", – сказал глава кабмина.

По его мнению, нужно активно внедрять международные отраслевые стандарты и сертификацию.

"Для этого Министерству просвещения необходимо провести независимую оценку качества работы, завершить профилизацию и ранжирование колледжей с определением технологических лидеров. Система стимулирования и установленные KPI будут мотивировать колледжи повышать качество обучения. Необходимо обеспечить преемственность между образовательными программами университетов и колледжей", – дополнил он.

Бектенов считает, что нужно активно развивать дуальное обучение, расширять целевую подготовку кадров для конкретных предприятий в рамках госзаказа.

"Колледжи должны стать "центром притяжения" для молодежи, работодателей и инвесторов. Они смогут предлагать не только традиционные, но и краткосрочные программы обучения для изменения специализации или повышения квалификации. Мировой опыт показывает, что качество подготовки кадров обеспечивается за счет четкого разделения зоны ответственности между государством, предприятиями и учебными заведениями. Поэтому мы хотим повысить роль и активность участия бизнеса в этом процессе", – резюмировал премьер-министр.

Он подчеркнул, что самое главное в этой большой совместной работе – выпускники колледжей должны быть востребованы на рынке труда и получать достойную оплату.

Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев рассказал, что в стране планируют провести трансформацию системы профессионального образования.

