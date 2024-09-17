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Блокируют счета из-за долга в 1 тенге: на жалобы казахстанцев ответили в Минфине

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 18:03 Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса 17 сентября 2024 года рассказал о планах пересмотреть размер долга, при наличии которого налоговики смогут блокировать счета, сообщает Zakon.kz.

Спикер напомнил, что сегодня меры принудительного взымания уже работают, когда сумма задолженности достигает 6 МРП, или 22 тыс. тенге. А по социальным платежам – медстрахование, соцстрахование, пенсионные отчисления, меры принимаются, если задолженность составляет более 1 тенге.

"В рамках новых подходов мы будем дифференцировать сумму задолженности. Мы предлагаем до 20 МРП, это сумма 73 840 тенге, не принимать меры принудительного взымания, то есть не будем закрывать счета. В целом не будем. Будем направлять ему (должнику – Прим. ред.) извещение, что у него есть задолженность, и что каждый день будет начисляться пеня: будь добр, оплати налоги. Это первый шаг. Второй шаг. Следующая градация это от 20 до 45 МРП, то есть от 74 до 166 тыс. тенге. В этом случае мы направляем налогоплательщику уведомление, что необходимо погасить налоговую задолженность в течение 30 дней, иначе мы будем принимать меры. Налогоплательщик, если погасил задолженность, хорошо, если не погасил, то в том случае мы будем вынуждены закрыть счета", – пояснил Биржанов.

Если сумма долга превышает 166 тыс. тенге, это более 45 МРП, то будут не только приостанавливаться счета, но будет проводится и опись имущества, взыскание за счет дебитора.

"122 тысячи налогоплательщиков подпадают под эту норму, когда мы принимаем меры при 1 тенге. Теперь мы эту градацию увеличиваем, если задолженность до 22 тыс. тенге. Это как раз касается малого бизнеса – магазин у дома, когда за работника забывают заплатить, или задолженность остается в размере 100 тенге, и в этом случае закрывают счета. Если задолженность будет меньше 22 тыс. тенге, то счета закрываться не будут, это по социальным платежам. А по налогам, как сказал, до 20 МРП не будет закрываться и так далее. То есть мы такой дифференцированный подход предлагаем. По налогам 95 тысяч мер мы принимали, закрывали счета. Теперь таких мер не будет", – резюмировал вице-министр.

Уведомления будут приходить, по его словам, по всем возможным каналам, в том числе на электронную почту.

17 сентября 2024 года вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, какие новеллы предлагаются в рамках нового Налогового кодекса.

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