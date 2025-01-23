В Казахстане обсуждают новые подходы к экономическому росту

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с представителями экспертного сообщества в области экономики и предпринимательства. Главная цель прошедшей встречи – обсудить меры и подходы экономического блока правительства по достижению устойчивого роста экономики, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы главы правительства, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил о текущей экономической ситуации в стране и озвучил подходы по проведению налогово-бюджетной реформы для решения задач по развитию промышленности, модернизации инфраструктуры, запуску новых точек роста регионов.

Также участники встречи обсудили проекты нового Налогового и Бюджетного кодексов, где закреплены меры для стабилизации государственных финансов и их эффективного использования.

Так, в ходе встречи о влиянии предлагаемых изменений на различные отрасли экономики высказались председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов, председатель правления ОЮЛ "Союз машиностроителей Казахстана" Мейрам Пшембаев, исполнительный директор ОЮЛ "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" Николай Радостовец, президент ОЮЛ "Ассоциация Застройщиков Казахстана" Виктор Микрюков, председатель Комитета фармацевтической, медицинской промышленности и медицинских услуг Президиума НПП "Атамекен" Нуржан Отарбаев, председатель Совета ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана" Елена Бахмутова, председатель ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" Магзум Мирзагалиев.

Кроме того, экспертными мнениями поделились председатель Совета директоров Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Жаксыбек Кулекеев, председатель правления Корпоративного фонда "NAC Analytica" Расул Рысмамбетов, управляющий партнер ТОО "Dasco Consulting group" Дармен Садвакасов, генеральный директор ТОО "Fortune Partners", руководитель школы налогового права MNU Дана Токмурзина, председатель Общественного совета по государственным финансам МФ Рустам Журсунов, руководитель аналитической группы "Комментарий", экономист Эльдар Шамсутдинов.

В обсуждении также приняли участие директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев, руководитель аналитического центра "DESHT" Куаныш Жаиков, экономист Галымжан Айтказин, независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев, управляющий партнер инвестиционной компании "Visor Kazakhstan" Алмас Чукин и другие.

В заключительной части премьер-министр поблагодарил участников встречи за конструктивный диалог и поручил министерствам национальной экономики, финансов проработать озвученные предложения по вопросам реформирования налогово-бюджетной сферы.

"Президент поставил задачу – изменить структуру экономики с усилением развития реального сектора. Поэтому обсуждаемые реформы важны для страны". Олжас Бектенов

По его словам, налогово-бюджетная реформа станет действенным механизмом совершенствования работы по дальнейшему развитию экономики.

