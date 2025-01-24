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Экономика и бизнес

Берик Асылов: Более 428 млрд тенге незаконных активов возвращено государству

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 12:20 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 24 января 2025 года, в Генеральной прокуратуре прошло расширенное заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы за 2024 год. По словам Генпрокурора Берика Асылова, в прошлом году возвращены похищенные активы на сумму 428,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Так, продолжил он, по соглашениям с субъектами закона запущены 15 социальных и инвестиционных проектов на более 48 млрд тенге.

Асылов добавил, что с учетом международного опыта внедрена практика обращения в доход государства активов необъяснимого происхождения в судебном порядке.

"Уже есть результат (удовлетворен иск на 10 млн долларов, сумма возмещена). Параллельно ведется работа с субъектами в части добровольной реверсии имущества".Берик Асылов

Также Асылов в своем выступлении уделил внимание системных мерам по защите прав предпринимателей.

 В частности, в ходе сопровождения инвестпроектов реальную помощь получили 565 инвесторов, их вклад в экономику страны 10 трлн тенге.

Кроме того, прокурор указал на необходимость жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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