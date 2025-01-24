#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
522.42
543.89
5.28
Экономика и бизнес

Выгодно: доходы по ВЭД в долларах – траты в тенге!

Bereke Bank поддерживает казахстанских экспортеров, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 15:26 Фото: АО Bereke Bank
Как зарабатывать больше и сохранить свой доход? Сейчас многие казахстанские бизнесмены оказываются в довольно сложной ситуации, из-за разных последствий глобальной нестабильности: геополитической, валютной, экономической… В таких условиях эксперты советуют искать возможности.

Например, выход на экспорт – зарабатывать в иностранной валюте, а тратить на Родине тенге.

В общих цифрах казахстанский экспорт превышает импорт без малого на $20 млрд.* Однако структура показывает превалирующую долю сырья и ископаемых. И лишь 6% приходится на долю сектора продукции животноводства и растениеводства – по сути, это основные статьи пищевой промышленности, – отмечает председатель Ассоциации Экспортеров РК профессор экономических наук, практик с 12-летним опытом в сфере экспорта Гульмира Юсупова.

"На самом деле Казахстану достаточно наладить поставки продовольствия, как минимум в Китай, чтобы доля сельского хозяйства резко выросла в экспортной структуре нашей страны. Однако большинство предпринимателей не решаются выходить за рамки отечественного рынка в силу нехватки знаний и боязни оказаться слишком "мелким поставщиком" для крупных рынков сбыта", – говорит она.

В этой связи Ассоциация Экспортеров РК при поддержке Генерального партнера – Bereke Bank, проводит Первый в Казахстане Форум по экспорту при содействии Министерства сельского хозяйства РК. Задача – не просто обсудить текущее положение дел и предложить варианты решения актуальных вопросов, главное – научить бизнес продавать свои товары и услуги за пределы Казахстана не в зависимости от собственных масштабов. Участники получили конкретные знания на предмет потенциальных рынков по отраслям, маршрутах поставок, основ составления необходимой документации и соблюдения законодательств и фискальных режимов разных стран.

Со своей стороны Bereke Bank представил возможности своего Центра Компетенций, призванного помогать участникам внешнеэкономической деятельности по любым вопросам, в том числе не связанным с финансовой деятельностью компании.

"Банки, работающие с бизнесом, практически полностью автоматизировали свои операционные процессы и пришла пора выходить на новый уровень поддержки клиента. Мы демонстрируем особое отношение к каждому бизнесу. Это значит, что любой вопрос, даже не имеющий отношения к банку, наш клиент может задать своему Персональному менеджеру и тот поможет ему через Центр компетенций. В нем мы собираем ведущих экспертов по самым разным областям, связанным с внешнеэкономической деятельностью. Будь то составление валютного контракта; консультация по таможенным вопросам и тд. – в нашем Центре Компетенций клиент находит ответы на все вопросы и чувствует поддержку банка, который уже становится ему не просто инфраструктурой, а партнером и другом. Таким образом, Bereke Bank поддерживает предпринимателей, готовых расширять свои горизонты развития", – сказала Исполнительный директор по разработке и развитию продуктов в цифровых каналах для юридических лиц, Bereke Bank Гульмира Акинбашина.

В Первом Казахстанском Форуме по экспорту приняли участие порядка 400 предпринимателей со всей страны. Преимущественно это представители таких отраслей экономики, как сельское хозяйство, логистика, производство пищевой проукции, и инвестиции.

*stat.gov.kz: за январь – сентябрь 2024 г. экспорт РК составил $61 млрд 387 млн, импорт – $42 млрд 958 млн.

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Берик Асылов: Более 428 млрд тенге незаконных активов возвращено государству
Экономика и бизнес
12:20, Сегодня
Берик Асылов: Более 428 млрд тенге незаконных активов возвращено государству
Депутаты придумали, как увеличить лесной фонд Казахстана
Экономика и бизнес
14:28, 23 января 2025
Депутаты придумали, как увеличить лесной фонд Казахстана
"Казахмыс" подписал новый коллективный договор с усиленной социальной защитой работников
Экономика и бизнес
13:21, 23 января 2025
"Казахмыс" подписал новый коллективный договор с усиленной социальной защитой работников
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: