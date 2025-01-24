Выгодно: доходы по ВЭД в долларах – траты в тенге!

Как зарабатывать больше и сохранить свой доход? Сейчас многие казахстанские бизнесмены оказываются в довольно сложной ситуации, из-за разных последствий глобальной нестабильности: геополитической, валютной, экономической… В таких условиях эксперты советуют искать возможности.

Например, выход на экспорт – зарабатывать в иностранной валюте, а тратить на Родине тенге.

В общих цифрах казахстанский экспорт превышает импорт без малого на $20 млрд.* Однако структура показывает превалирующую долю сырья и ископаемых. И лишь 6% приходится на долю сектора продукции животноводства и растениеводства – по сути, это основные статьи пищевой промышленности, – отмечает председатель Ассоциации Экспортеров РК профессор экономических наук, практик с 12-летним опытом в сфере экспорта Гульмира Юсупова.

"На самом деле Казахстану достаточно наладить поставки продовольствия, как минимум в Китай, чтобы доля сельского хозяйства резко выросла в экспортной структуре нашей страны. Однако большинство предпринимателей не решаются выходить за рамки отечественного рынка в силу нехватки знаний и боязни оказаться слишком "мелким поставщиком" для крупных рынков сбыта", – говорит она.

В этой связи Ассоциация Экспортеров РК при поддержке Генерального партнера – Bereke Bank, проводит Первый в Казахстане Форум по экспорту при содействии Министерства сельского хозяйства РК. Задача – не просто обсудить текущее положение дел и предложить варианты решения актуальных вопросов, главное – научить бизнес продавать свои товары и услуги за пределы Казахстана не в зависимости от собственных масштабов. Участники получили конкретные знания на предмет потенциальных рынков по отраслям, маршрутах поставок, основ составления необходимой документации и соблюдения законодательств и фискальных режимов разных стран.

Со своей стороны Bereke Bank представил возможности своего Центра Компетенций, призванного помогать участникам внешнеэкономической деятельности по любым вопросам, в том числе не связанным с финансовой деятельностью компании.

"Банки, работающие с бизнесом, практически полностью автоматизировали свои операционные процессы и пришла пора выходить на новый уровень поддержки клиента. Мы демонстрируем особое отношение к каждому бизнесу. Это значит, что любой вопрос, даже не имеющий отношения к банку, наш клиент может задать своему Персональному менеджеру и тот поможет ему через Центр компетенций. В нем мы собираем ведущих экспертов по самым разным областям, связанным с внешнеэкономической деятельностью. Будь то составление валютного контракта; консультация по таможенным вопросам и тд. – в нашем Центре Компетенций клиент находит ответы на все вопросы и чувствует поддержку банка, который уже становится ему не просто инфраструктурой, а партнером и другом. Таким образом, Bereke Bank поддерживает предпринимателей, готовых расширять свои горизонты развития", – сказала Исполнительный директор по разработке и развитию продуктов в цифровых каналах для юридических лиц, Bereke Bank Гульмира Акинбашина.

В Первом Казахстанском Форуме по экспорту приняли участие порядка 400 предпринимателей со всей страны. Преимущественно это представители таких отраслей экономики, как сельское хозяйство, логистика, производство пищевой проукции, и инвестиции.

*stat.gov.kz: за январь – сентябрь 2024 г. экспорт РК составил $61 млрд 387 млн, импорт – $42 млрд 958 млн.