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Экономика и бизнес

О привлечении средств ЕНПФ на крупные проекты высказался Токаев

ЕНПФ, единый накопительный пенсионный фонд, Казахстан, пенсия, пенсионеры , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 13:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На расширенном заседании правительства 28 января 2025 года президент Казахстана высказался о привлечении денег из пенсионного фонда на стратегические проекты, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что кредитование реального сектора сдерживает нехватка у бизнеса залогового обеспечения.

"Поэтому нужно расширить инструменты гарантирования займов. Правительству совместно с профильными институтами развития необходимо проработать вопрос создания гарантийного фонда. Такие фонды, финансируемые за счет ежегодных взносов банков, корпораций, центральных и местных органов власти, хорошо показали себя в ряде стран. Вместе с тем при реализации стратегических проектов с высокой экономической отдачей можно на рыночных условиях более активно привлекать "длинные" деньги из ЕНПФ", – сказал президент. 

Кроме того, на заседании правительства глава государства отметил, что до конца текущего года предстоит интегрировать элементы ИИ в систему электронного правительства. Особое внимание следует уделить широкому использованию технологии в проектах Smart City.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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