О привлечении средств ЕНПФ на крупные проекты высказался Токаев

На расширенном заседании правительства 28 января 2025 года президент Казахстана высказался о привлечении денег из пенсионного фонда на стратегические проекты, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что кредитование реального сектора сдерживает нехватка у бизнеса залогового обеспечения.

"Поэтому нужно расширить инструменты гарантирования займов. Правительству совместно с профильными институтами развития необходимо проработать вопрос создания гарантийного фонда. Такие фонды, финансируемые за счет ежегодных взносов банков, корпораций, центральных и местных органов власти, хорошо показали себя в ряде стран. Вместе с тем при реализации стратегических проектов с высокой экономической отдачей можно на рыночных условиях более активно привлекать "длинные" деньги из ЕНПФ", – сказал президент.

Кроме того, на заседании правительства глава государства отметил, что до конца текущего года предстоит интегрировать элементы ИИ в систему электронного правительства. Особое внимание следует уделить широкому использованию технологии в проектах Smart City.