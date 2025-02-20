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Экономика и бизнес

Для чего в Казахстане нужна синхронизация фискальной и монетарной политик

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 09:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Дефицит республиканского бюджета за 2024 год составил 3,6 трлн тенге, а размер ненефтяного дефицита – свыше 10,8 трлн тенге. О рисках нарастающего тренда в своей статье в газете "Логика реформ 2.0: В фарватере эпохи" рассказал спикер Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в стране расходная часть бюджета почти в два раза превышает налоговые поступления.

В этих условиях, продолжил Ашимбаев, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость комплексного подхода к фискальной и монетарной политике, ее слаженности и согласованности.

"И здесь одно из важнейших направлений – увеличение доходной части бюджета без избыточного давления на население и бизнес. Это потребует продуманной налоговой реформы, ориентированной, с одной стороны, на расширение налогооблагаемой базы, и повышение эффективности налогового администрирования – с другой. И все это – с сохранением баланса для стимулирования экономической активности и притока инвестиций", – отмечает в статье Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената особенно подчеркивает, что предстоит тяжелая, но необходимая налоговая реформа.

"И принципиальная задача – подойти к ней сбалансированно, выработав оптимальные решения для всех сторон".Маулен Ашимбаев

Также сказано, что ключевую роль в экономическом уравнении играет оптимизация расходной части бюджета.

Эффективное перераспределение ресурсов, контроль за госрасходами и их приоритизация, по мнению спикера, позволят сократить дефицит бюджета и повысить устойчивость финансовой системы.

"Сбалансированный бюджет – важный инструмент контроля над инфляцией. Уменьшение дефицита снизит давление на денежно-кредитную политику – и сыграет роль в постепенном снижении процентных ставок. Это, в свою очередь, отразится на удешевлении кредитных ресурсов, открывая доступ бизнесу к длинным деньгам на рыночных условиях. Таким образом, выстраивание эффективного взаимодействия между фискальной и монетарной политикой – важнейшая стратегическая цель", – говорится в статье.

Их синхронизация позволит обеспечить благоприятные условия для роста экономики и повысит доверие к экономической политике государства, заключил Ашимбаев.

Кроме того, Ашимбаев считает, что в эру тотальной цифровизации и искусственного интеллекта для аутсайдеров технического прогресса может наступить, образно говоря, конец истории. В то время как нефтяная эра как-то позволяла им держаться на плаву.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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