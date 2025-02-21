Цифровой НДС: что нужно знать казахстанцам и основные преимущества для бизнеса

Комитетом государственных доходов совместно с Национальным банком с IV квартала 2024 года реализуется пилотный проект "Цифровой НДС" с использованием цифрового тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 февраля 2025 года, рассказали в КГД.

"Цифровой тенге – это новая цифровая форма национальной валюты на основе блокчейн-технологии, которая позволяет программировать деньги для их использования строго по целевому назначению. Для участия в пилоте компании-экспортеры могут приобрести цифровой тенге с маркированным НДС у Национального банка через банки второго уровня. Цифровой тенге, в их маркированной части, не может быть использован для других целей или обналичен – эти средства предназначены исключительно для расчетов с поставщиками и бюджетом", – говорится в релизе, распространенном в пятницу.

В комитете уточнили, что вся информация по транзакциям с цифровым тенге, а также сведения о движении НДС по поставщикам и поступлениям в бюджет будет передаваться Нацбанком в органы государственных доходов.

"Такой механизм позволит органам государственных доходов обладать достаточной информацией для возврата НДС в кратчайшие сроки без налоговых рисков". Пресс-служба КГД

По данным комитета, основными преимуществами использования цифрового тенге для бизнеса являются:

сокращение сроков возврата НДС до 15 рабочих дней вместо 55-75 дней;

отсутствие налоговых проверок, что снижает административные и финансовые издержки;

быстрая и гарантированная оборачиваемость денежных средств, что улучшает финансовое планирование.

"Участникам пилотного проекта за IV квартал 2024 года уже произведен возврат в течение пяти дней без проведения налоговой проверки и применения системы управления рисками. Проект подтверждает свою эффективность и КГД намерен расширять цифровые решения, что повысит прозрачность налоговых поступлений", – заключили в пресс-службе.

30 января 2025 года в Нацбанке Казахстана озвучили механизм введения собственного стейблкоина.