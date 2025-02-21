#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.76
521.7
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.76
521.7
5.63
Экономика и бизнес

В Сайраме молокоперерабатывающий завод производит 13 видов сыра

В Сайраме молокоперерабатывающий завод производит 13 видов сыра, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 16:25 Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области
Сегодня в Сайрамском районе прошел пресс-тур для представителей СМИ. В рамках тура журналисты ознакомились с работой бананового тепличного комплекса ТОО "Gen Group Kazakhstan" в селе Таскешу, сельского округа Кайнарбулак.

Сегодня компания выращивает бананы в теплице площадью 5,3 га. Культивируемый сорт банана адаптирован специально к климатическим условиям Казахстана. Ожидается, что в ближайшее время теплица будет расширена еще на 5 га. Современная теплица производит около 1000 тонн бананов в год. В нем постоянно трудоустроены 30 местных жителей. Все оборудование привезено из Турции. В настоящее время банановая продукция реализуется на внутреннем рынке. Данное предприятие не имеет аналогов в Казахстане. То есть такой предпринимательский объект существует только в Сайрамском районе.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Затем представители СМИ ознакомились с работой цеха по переработке растительной продукции СХПК "Аят-Агро" по запущенной программе "Ауыл аманаты" в селе Карасу. Индивидуальный предприниматель Ибрагим Сараджов получил кредит в размере 29,5 млн тенге и приобрел необходимое оборудование для плодоперерабатывающего цеха. Там трудоустроено 30 человек, готовят консервную продукцию из различных фруктов.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Также журналисты посетили молокоперерабатывающий завод ТОО "Айкан" в селе Аксукент. На данном производственном предприятии в сутки производится 100 тонн молока. На производстве, где постоянно занято восемьдесят человек, по турецкой технологии производится 13 видов сыра. Сегодня предприятие экспортирует высококачественную молочную продукцию, такую как молоко, кефир, сметана, сыр во все уголки страны.

В рамках тура была презентована работа комбикормового завода и откормочной площадки ТОО "Nurym Group" в селе Манкент. Завод стоимостью 2,3 млрд тенге производит 46 тыс. тонн комбикорма в год. На заводе трудоустроены 10 человек. Откормочная площадка стоимостью 5,1 млрд тенге производит 10 тыс. тонн мяса в год. Там работают 40 человек. Продукция экспортируется на внутренний рынок и в Узбекистан.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
На машиностроительном заводе в Сайрамском районе работают около 200 человек
Экономика и бизнес
16:34, Сегодня
На машиностроительном заводе в Сайрамском районе работают около 200 человек
В Арыси строят откормочную площадку на 50 тысяч голов КРС
Экономика и бизнес
16:16, Сегодня
В Арыси строят откормочную площадку на 50 тысяч голов КРС
Цифровой НДС: что нужно знать казахстанцам и основные преимущества для бизнеса
Экономика и бизнес
11:53, Сегодня
Цифровой НДС: что нужно знать казахстанцам и основные преимущества для бизнеса
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: