В Сайраме молокоперерабатывающий завод производит 13 видов сыра

Сегодня в Сайрамском районе прошел пресс-тур для представителей СМИ. В рамках тура журналисты ознакомились с работой бананового тепличного комплекса ТОО "Gen Group Kazakhstan" в селе Таскешу, сельского округа Кайнарбулак.

Сегодня компания выращивает бананы в теплице площадью 5,3 га. Культивируемый сорт банана адаптирован специально к климатическим условиям Казахстана. Ожидается, что в ближайшее время теплица будет расширена еще на 5 га. Современная теплица производит около 1000 тонн бананов в год. В нем постоянно трудоустроены 30 местных жителей. Все оборудование привезено из Турции. В настоящее время банановая продукция реализуется на внутреннем рынке. Данное предприятие не имеет аналогов в Казахстане. То есть такой предпринимательский объект существует только в Сайрамском районе.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Затем представители СМИ ознакомились с работой цеха по переработке растительной продукции СХПК "Аят-Агро" по запущенной программе "Ауыл аманаты" в селе Карасу. Индивидуальный предприниматель Ибрагим Сараджов получил кредит в размере 29,5 млн тенге и приобрел необходимое оборудование для плодоперерабатывающего цеха. Там трудоустроено 30 человек, готовят консервную продукцию из различных фруктов.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Также журналисты посетили молокоперерабатывающий завод ТОО "Айкан" в селе Аксукент. На данном производственном предприятии в сутки производится 100 тонн молока. На производстве, где постоянно занято восемьдесят человек, по турецкой технологии производится 13 видов сыра. Сегодня предприятие экспортирует высококачественную молочную продукцию, такую как молоко, кефир, сметана, сыр во все уголки страны.

В рамках тура была презентована работа комбикормового завода и откормочной площадки ТОО "Nurym Group" в селе Манкент. Завод стоимостью 2,3 млрд тенге производит 46 тыс. тонн комбикорма в год. На заводе трудоустроены 10 человек. Откормочная площадка стоимостью 5,1 млрд тенге производит 10 тыс. тонн мяса в год. Там работают 40 человек. Продукция экспортируется на внутренний рынок и в Узбекистан.