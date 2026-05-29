Экономика и бизнес

ЕАЭС может укрепить позиции на глобальном продовольственном рынке

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе 29 мая 2026 года рассказал о потенциале цифровизации АПК, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что цифровизация экономики – это не дань технологической моде, а ключевой фактор конкурентоспособности.

"Автоматизация сельского хозяйства увеличивает урожайность, сберегает водные ресурсы, снижает нагрузку на экологию. В животноводстве развернут ряд цифровых систем, которые исключают бумажный документооборот, повышают достоверность учета. По всей стране приступили к работе более 650 "умных" ферм, оснащенных автоматизированными системами доения, кормления, контроля макроклимата. В растениеводстве, включая семеноводство, последовательно внедряется система прослеживаемости продукции по принципу "от поля до стола". Благодаря цифровым возможностям детального планирования и прогнозирования Казахстан второй год подряд собирает рекордные объемы зерновых на уровне 27 млн тонн", – указал президент.

По его словам, сегодня ведется работа по полной оцифровке всех сельхозугодий, активно расширяется применение агродронов, спутниковой навигации и данных метеостанции. Кроме того, в электронный формат переводится процесс предоставления земель в пользование.

"Государственная поддержка аграриев будет полностью переведена в электронный вид, что снизит коррупционные риски. Важно масштабировать опыт цифровизации сельского хозяйства. Наши усилия могут быть сосредоточены на поддержке высокотехнологичных инициатив, способных укрепить позиции Евразийского экономического союза на глобальном продовольственном рынке", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что принятие поправок в договор о Евразийском экономическом союзе в части финансовой поддержки кооперационных проектов в сфере агропромышленного комплекса – это важный шаг на этом пути.

"Для масштабного финансирования таких технологических инициатив необходимо в полной мере задействовать потенциал Евразийского банка развития. За два десятилетия с момента своего учреждения финансовый институт показал себя как эффективный, востребованный инструмент евразийской интеграции. В узком составе мы заслушали содержательный доклад председателя правления банка и пришли к мнению, что Евразийский банк должен и впредь оставаться ключевым локомотивом в реализации стратегических проектов на пространстве нашего Союза", – резюмировал лидер Казахстана.

28 мая 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Евразийского экономического форума рассказал, как искусственный интеллект может повлиять на развитие государств-членов ЕАЭС.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
