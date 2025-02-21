На машиностроительном заводе в Сайрамском районе работают около 200 человек

В Сайрамском районе функционирует завод по производству насосных станций и сельскохозяйственной техники, оборудования для нефтяных компаний и полимерных изделий. На машиностроительном заводе, построенном в 1931 году, сегодня трудоустроен 181 человек. Площадь предприятия составляет 5,6 га.А

АО "ЮКМЗ" – один из крупнейших машиностроительных заводов Казахстана. Предприятие создано в 2000 году на базе ОАО "Манкентсельмаш", известного как один из крупнейших поставщиков высококачественной машиностроительной продукции на внутренний и внешний рынок на территории бывшего СССР.

Фото: региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Предприятие является единственным в стране поставщиком водоподъемной техники и спецтехники для животноводческих ферм и отдаленных пастбищ. Завод является одним из ведущих производственных предприятий по производству насосных станций типа СНП-500/10. Данные насосы пользуются большим спросом на рынке.

Производство расположено рядом с международной трассой "Алматы – Термез". У предприятия имеется своя железная дорога и автомобильные подъездные пути. Кроме того, оно оборудовано подстанциями для электроснабжения, водозаборной площадкой для питьевого водоснабжения, развитой канализационной сетью, базой механического ремонта, отделом контроля качества и лабораторией, конструкторско-технологическими отделами.