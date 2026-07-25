Самое популярное лакомство стремительно дорожает: что происходит с ценами на шоколад в Казахстане

Рост цен на шоколад в Казахстане побил рекорд. За первое полугодие 2026-го специалисты Бюро национальной статистики зафиксировали удорожание этой сладости на 30%, сообщает Zakon.kz.

Аналитики изучили рынок и пришли к выводу: больше отечественного дорожает иностранный шоколад. И это при том, что значительная часть сладких плиток, продаваемых в Казахстане, зависит от импортных поставок. Доля ввозимого шоколада в чистом виде и кондитерских изделий из него за период с января по май 2026-го составила 60%. Из общего объема продукции (97,5 тысячи тонн) за пять месяцев более 58,5 тысячи тонн пришлось именно на импорт, отметили специалисты EnergyProm.

Хотя внутреннее производство и выросло в абсолютном выражении на 14,1%, до 39 тысяч тонн, его доля осталась на уровне прошлого года (40%).

Согласно таможенной статистике, ключевым поставщиком в Казахстан шоколада и других готовых продуктов, содержащих какао, является Россия. Ее доля в импорте этих товаров с января по май 2026-го превышала 70%. Важно, что эти поставки относятся к ввозу переработанной продукции из импортного сырья, ведь в России – так же, как и в Казахстане – какао-бобы не выращивают. Поэтому здесь конкуренция происходит на уровне компаний-производителей, одинаково зависимых от стоимости заграничного сырья.

Что касается удорожания шоколада на отечественных фабриках, оно не было таким существенным, как у поставщиков из стран СНГ.

По данным БНС АСПиР РК также заметно, что казахстанские кондитерские фабрики пока не могут полностью насытить шоколадом внутренний рынок, однако продолжают наращивать экспортную активность. Объем поставок за рубеж за первые пять месяцев этого года увеличился на четверть, до 20 тысяч тонн.

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