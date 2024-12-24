Какими будут цены на нефть в 2025 году: прогнозы экспертов

Несмотря на то, что Казахстан проводит диверсификацию экономики, уходя от "ресурсной зависимости", продажа нефти играет огромную роль в республиканском бюджете. Поэтому будущая цена нефти для нашей страны – вопрос далеко не праздный, сообщает Zakon.kz.

Сегодня определить грядущую стоимость нефти – дело крайне сложное. 2024 год показал, что цена на нефть зависела не столько от баланса спроса и предложения, сколько от спекулятивных и панических настроений. Любые, даже малейшие, намеки на геополитические изменения (например, попытки урегулирования кризиса на Ближнем Востоке) стремительно бросали кривую цены на нефть то вверх, то вниз.

Тем не менее, есть ряд ключевых ориентиров, которые могут с большей долей вероятности определить примерные ценовые фарватеры на "черное золото". Рассмотрим некоторые из них.

Китайский фактор

Ведущее экономическое издание США — Wall Street Journal - и эксперты из банка Morgan Stanley полагают, что спрос на нефть в Китае приближается к переломному моменту из-за массового внедрения электрокаров.

И действительно: за 11 месяцев 2024 года в Китае было продано 9,7 млн автомобилей, поэтому там спрос на горючее и падает.

Между тем, КНР долгое время оставалась крупнейшим потребителем сырой нефти — на долю Китая пришлось 16% мирового спроса в 2023, или 16,4 млн баррелей в день, по сравнению с примерно 9% в 2008. Более того, Китай был основным покупателем дополнительных объемов нефти, обеспечив более половины роста мирового спроса на нефть за этот период. После рекордного уровня потребления в 2023, когда страна вышла из строгих антиковидных ограничений, рост спроса замедлился. Согласно прогнозу, потребление нефти вырастет всего на 0,8% в 2024 и еще на 1,3% в 2025, пишет WSJ со ссылкой на Международное энергетическое агентство (IEA).

Фактор ОПЕК

В 2025 году ожидается рост мирового спроса на нефть на примерно 0,95 млн BPD (суточная добыча нефти в баррелях, — Прим.ред), что ниже исторической нормы, — вторит и Morgan Stanley и также называет причину в снижении спроса на нефть в Китае.

Помимо этого, банк дает такой прогноз на 2025 год:

в США рост добычи на суше составит около 110 тыс. BPD из-за низкой активности;

ОПЕК+ планирует заморозку добычи до апреля следующего года и отмену планов по увеличению добычи на 2,2 млн BPD в сентябре 2026 года (ранее — в декабре 2025 года).

в итоге прогноз избытка нефти на 2025 год снижен с 1,3 млн BPD до 0,8 млн BPD, что улучшает, но не решает проблему избытка нефти.

В результате цены на нефть должны неминуемо пойти вниз. Но насколько?

Фактор Трампа

Главный итог 2024 года на нефтяном глобальном рынке – это победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, считает казахстанский финансист Арсен Темирбаев.

"Приход к власти Трампа может поменять все карты. Если он начнет стимулировать добычу сланцевой нефти в США, это может пошатнуть планы всех других игроков. Здесь интересно, как себя поведут власти Саудовской Аравии: оставят ли они нынешние темпы сокращения добычи нефти или начнут качать ее на полную катушку?". Арсен Темирбаев

Ко всему прочему нужно учитывать и еще три момента. Это ситуация на Ближнем Востоке, в Украине и вокруг Тайваня. Если новой администрации США удастся развязать или разрубить эти Гордиевы узлы, цены на нефть точно упадут.

"Как видите, заниматься сегодня предсказанием цен на нефть – это гадание и тыканье пальцем в небо. Давайте скажем, что цены останутся такими же, как и сегодня". Арсен Темирбаев

А что сегодня?

Вчера вечером стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2025 года на лондонской бирже ICE опускалась ниже 72 доллара за баррель, но в итоге остановилась на уровне 72,06 доллара. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале терял 1,09%, опускаясь до $68,7 за баррель. Сегодня цена на нефть марки Brent отыграла 0,45% и поднялась до 72,67 доллара за баррель на 12.00 по времени Астаны.

Фото: investing

Отметим, что цена в 70-72 доллара за баррель не совсем устраивает Казахстан – ведь в проект бюджета страны на 2025-2027 год заложена цена нефти в 75 долларов за баррель.

Ранее мы рассказали, что в 2024 году, впервые за много лет, обрабатывающая промышленность Казахстана обошла по темпам роста горнодобывающую промышленность – традиционный драйвер экономического развития страны.