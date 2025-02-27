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Экономика и бизнес

В МНЭ объяснили, почему фермерам выгодно быть плательщиками НДС

Сельское хозяйство, фермерское хозяйство, ферма, коровы, скот, скотоводство, крупный рогатый скот , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 19:18 Фото: primeminister.kz
Вице-министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин 27 февраля 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, почему фермеры все-таки хотят быть плательщиками НДС, передает Zakon.kz.

По его словам, у этого налога есть две стороны: начисление и зачетная сторона.

"Крестьянин покупает гербициды, пестициды, дизтопливо, семена. Некоторые крестьяне даже импортируют семена и те же гербициды, пестициды из-за рубежа завозят. То есть они НДС на импорт платят. То есть он, когда покупает, этот НДС уплатил уже. Соответственно, когда реализация, если он неплательщик НДС, то весь этот НДС, который он заплатил, у него должен ложиться в себестоимость", – озвучил Амрин. 

Таким образом, себестоимость увеличивается. Если же он плательщик НДС, то сумма не будет входить в себестоимость, он будет уплачивать НДС в 12%. 

"Отнимается та зачетная сторона. То есть то, что он уже уплатил за эти товары, в зачет ставится. Соответственно, уплачивается только вот эта добавленная стоимость, то есть НДС на эту маржу, которую он приобрел. Поэтому для крестьянина это выгодно", – дополнил вице-министр национальной экономики. 

Ранее Азамат Амрин презентовал в Мажилисе поправки в Налоговый кодекс РК. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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