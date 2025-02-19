В МНЭ о пороге для обложения НДС: Нужно убрать несправедливую конкуренцию

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах Мажилиса 19 февраля 2025 года рассказал, почему правительство не хочет пересматривать порог для обложения НДС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Амрин напомнил, что по поручению главы государства члены Кабмина объехали все регионы.

"Шесть рабочих групп было. Все эти шесть рабочих групп мы собрали, встретились с бизнесом, собрали все предложения. Все эти предложения мы сейчас анализируем. Буквально сегодня-завтра мы свои предложения внесем в парламент. Предлагаем ставку – 16%, предлагается для сельского хозяйства – 0%, то есть не облагать. И для здравоохранения 10%. Пониженная ставка, то есть базовая ставка, 16%, теперь 10%. Порог – 15 млн тенге", – сказал он.

Он объяснил, почему порог не пересмотрели.

"Очень многие предприниматели говорят, что надо. В чем причина? Вы знаете, вот даже телефоны у вас... Эти телефоны, если вы покупаете, допустим, в таких крупных магазинах, то там это одна цена. А если вы где-то в других, более мелких магазинах, в бутиках, покупаете, то там цена на 20-30% дешевле. То есть это неправильно. Почему? Потому что это как раз один плательщик НДС, второй – неплательщик НДС. И здесь нужно вот эту несправедливую конкуренцию убирать", – резюмировал вице-министр.

13 февраля 2025 года в МНЭ рассказали, будут ли меняться цены на жилье в Казахстане из-за повышения НДС.