Стоит ли бояться бизнесу снижения порога НДС до 15 млн тенге, рассказал Жумангарин

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 5 марта 2025 года рассказал, что даст снижение порога по постановке на учет по НДС до 15 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин привел актуальную статистику по количеству юрлиц в стране.

"У нас, грубо говоря, 2,4 млн предпринимателей, из них 530-550 тыс. – это юридические лица, остальные примерно 1,8 млн – это индивидуальные предприниматели, из них примерно 1,7 млн работают в режиме упрощенных деклараций. Из них 85% декларируют совокупный годовой доход в пределах 15 млн тенге... То есть у нас выше 15 млн тенге – 85% предпринимателей, работающих на упрощенке, не поднимаются. Это люди, которые сами себя обеспечивают, зарабатывая 1,2 млн в месяц. И поэтому здесь вопрос: если мы ставим порог 15 млн тенге для них, где мы ущемляем этих людей, в каком месте мы их ущемляем? Здесь надо четко понимать, что если они дальше поднимаются по совокупному годовому доходу, есть два варианта развития событий: они начинают становиться плательщиками НДС, и тогда, в принципе, возникают налоги, но, с другой стороны, возникают различные меры господдержки, которые мы делаем", – сказал он.

По его словам, при превышении совокупного годового дохода они перейдут в специальный налоговый режим, где есть розничные налоги. Тогда у них потолок повышается до 2,4 млрд тенге, а налоги они будут платить 4% либо 2%, если в Алматы, и 3%, если в Астане.

"Как мы и предсказывали, бизнес интересует не ставка НДС, а больше порог. Он стал камнем преткновения. Почему? Потому что благодаря порогу у нас бизнес дробится. Но мы сегодня создаем бизнесу гораздо больше благоприятных условий, чем неблагоприятных. Я бы не спешил делать выводы. Есть такая пословица: "Когда идет прилив, он поднимает все лодки". Давайте посмотрим завтра – меры, которые делает правительство по развитию реального сектора экономики и поддержки бизнеса, окажут гораздо больше влияние, чем снижение порога и так далее. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес у нас в стране рос и люди имели высокооплачиваемую работу", – резюмировал глава МНЭ.

Ранее экономисты дали оценку планам правительства повысить ставку НДС с нынешних 12 до 16% с параллельным снижением порога по постановке на учет.