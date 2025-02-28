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Экономика и бизнес

"Разговор будет жестким": Бектенов обратился к собственникам крупных компаний из-за налогов

&quot;Разговор будет жестким&quot;: Бектенов обратился к собственникам крупных компаний из-за налогов, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 14:15 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 28 февраля провел рабочее совещание с зампремьера – министром нацэкономики Сериком Жумангариным и министром финансов Мади Такиевым. Рассмотрены вопросы налогово-бюджетной реформы и усиления контроля за налоговыми поступлениями, сообщает Zakon.kz.

Глава Минфина доложил, что в рамках проводимого анализа установлены факты использования специальных налоговых режимов (СНР), введенных ранее в целях поддержки и развития малого бизнеса в период его становления, как законных схем оптимизации налоговых обязательств недобросовестными налогоплательщиками.

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На сегодня в Казахстане зарегистрировано 2,3 млн налогоплательщиков. Из них только 8%, или 137 тыс., являются плательщиками НДС. В целом, из общего количества субъектов 81% работают в специальном налоговом режиме по упрощенной декларации, при этом 85% из них указывают доходы до 15 млн тенге.

"Из информации министра финансов видно, что недобросовестные предприниматели, применяя различные схемы оптимизации налоговой нагрузки, ведут себя неподобающим образом. При миллиардных оборотах платят в бюджет суммы, которые абсолютно не соответствуют их прибыли. У нас есть полный список подобного рода крупных компаний. Там есть и крупные известные строительные компании, такие как BI Group, BAZIS и многие другие. Известные и популярные рестораны, фитнес-клубы и различные компании, работающие в других секторах экономики", – заявил Олжас Бектенов.

Пользуясь случаем, глава правительства обратился к собственникам и руководителям крупных компаний, применяющих различные схемы оптимизации налоговой нагрузки.

"Сегодня-завтра в ваши компании поступят уведомления от налоговых органов о необходимости уплаты дополнительных сумм налогов. Прошу всех в течение двух недель сдать в налоговые органы дополнительные налоговые декларации и уплатить справедливые суммы налогов. Если эти действия не будут совершены, то государство оставляет за собой право применить все имеющиеся в распоряжении государства ресурсы, включая фискальные и правоохранительные. Разговор будет жестким, но мы готовы к диалогу, если бизнес готов вести себя по отношению к государству справедливо", – подчеркнул Олжас Бектенов.

27 февраля 2025 года вице-министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин озвучил условия для применения пониженной ставки НДС.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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