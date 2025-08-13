Минфин призвал блогеров в Казахстане внимательнее вести бизнес

Министр финансов Казахстана Мади Такиев 13 августа 2025 года на брифинге в правительстве обратился к блогерам, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минфина отметил, что 854 блогерам направлены уведомления.

"620 блогеров дополнительно сдали декларацию на 18 млрд 141 млн тенге. С 234 блогерами мы сейчас работаем, то есть проводим документальную налоговую проверку, с 7 блогерами, в том числе, находимся в судебном процессе. Поэтому призываю всех блогеров быть внимательными при ведении бизнеса", – озвучил Мади Такиев.

Также журналисты уточнили, действительно ли иностранные компании YouTube и TikTok обязали предоставлять отчетность о блогерах.

"Иностранные компании сегодня зарегистрированы, которые имеют интернет-платформу на территории Казахстана. Я только что сказал, сколько зарегистрировано компаний, сколько они оплатили налогов. Это касается всех крупных компаний, включая Alibaba, и Pinduoduo мы поставили в этом году на учет, и всех наших, которые здесь пользуются интернет-площадкой. Теперь, что касается YouTube, TikTok, Facebook, где идет монетизация денег физическими лицами. Эти компании будут предоставлять нам информацию о тех физических лицах, которые получают такие доходы с этих источников. Это нужно нам для получения, для сверки", – ответил Мади Такиев.

Он также подчеркнул, что физлицо самостоятельно должно представлять декларацию, а от иностранных компаний будет идти сверка для подтверждения.

В начале марта 2025 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин высказался о налогообложении блогеров. Он отметил, что сбор налогов – это постоянная работа Налогового комитета.