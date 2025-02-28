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Экономика и бизнес

С этого нужно было начинать налоговую реформу – депутат Мажилиса о мерах против "дробления" компаний

депутат оценил предложение премьера по налоговым реформам, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 19:16 Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов прокомментировал выступление премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, касающееся вопросов налогово-бюджетной реформы и усиления контроля за налоговыми поступлениями, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале мажилисмен отметил, что в обществе активно обсуждается сегодняшнее заявление премьер-министра Олжаса Бектенова о компаниях, которые активно используют возможности для оптимизации налогов.

"Министр финансов привел очень интересные данные – сумма платежей между СНР и общеустановленным режимом выросла в два раза – с 5 до 10 трлн – за год. Речь может идти об 1 трлн неуплаченных налогов только в этой сфере. Понятно, что огульно обвинять предпринимателей в "схематозе" тоже нельзя: у тех, кому поступят предупреждения, будет две недели на то, чтобы доказать свою правоту", – написал мажилисмен.

По мнению Никиты Шаталова, "сегодняшний шаг – это то, с чего нужно было начинать налоговую реформу в целом".

"Ключевая претензия со стороны Мажилиса заключается в том, что теневой сектор большой, и бюджет недополучает большие средства за счет того, что кому-то "разрешено" производить оптимизации и извлекать дополнительную прибыль. На самом деле и мы, и общество, которое мы представляем, должны видеть пределы возможностей администрирования в вопросе пополнения бюджета. Это то самое пресловутое расширение налоговой базы – и ответ на жалобы ответственных предпринимателей, которые платят все, что положено, и снижают свою конкурентоспособность в сравнении с "серыми" конкурентами". Никита Шаталов

Он считает, что другая важная новость заключается в том, что в Налоговый кодекс будут заложены критерии, по которым можно будет пресекать "дробление" и принудительно "укрупнять" компании.

"Это не наша новация – та же Российская Федерация активно использует эти методы, причем они там автоматизированы: система видит взаиморасчеты между компаниями, кредитование без возврата долгов, общие клиентские базы и т.д. Мы об этом также говорили на рабочих группах – чтобы налоговая система была справедливой, все должны находиться в равных условиях. И в том числе к этому нужно принуждать. Здесь у государства полная монополия, скажем так, на насилие. Но нельзя, чтобы сборы были "налогом на добросовестность". Никита Шаталов

Мажилисмен также подчеркнул, что никто не будет отрицать "разбалансировку бюджета – трат больше, чем поступлений".

"Попытка правительства решить его в два-три шага тоже понятна – никто не хочет ломать устоявшуюся систему. Однако налоговая реформа назрела не только потому, что государству не хватает текущих поступлений – нужно выравнивать условия конкуренции, выставлять в экономике правильные стимулы, в том числе создавая определенные преимущества для растущих отраслей, улучшать и делать более предсказуемым инвестиционный климат. Именно об этом регулярно говорит президент". Никита Шаталов

Также депутат предположил, что Казахстану нужно "новое предпринимательство".

"Полагаться только на государство в развитии уже нельзя – эта модель себя изжила, и нам нужно новое предпринимательство, ориентированное на долгосрочное созидание, инновации, а не извлечение ренты – природной, административной или "кредитной". Сегодняшний сигнал – в том числе и об этом". Никита Шаталов

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание с зампремьера – министром нацэкономики Сериком Жумангариным и министром финансов Мади Такиевым, где обратился к собственникам крупных компаний из-за налогов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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