Для чего проводится налоговая реформа, рассказали в МНЭ

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов в кулуарах Сената 20 февраля 2025 года рассказал, что даст проводимая в стране налоговая реформа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Арман Касенов отметил, что основная цель налоговой реформы – сохранить Национальный фонд.

"Как вы знаете, мы ежегодно изымаем средства из Нацфонда. В прошлом году как раз было изъято больше 5 трлн тенге, и для того, чтобы мы сберегательную функцию Нацфонда обеспечили, необходимо данные средства сберегать. Это одна цель. Вторая цель – использовать дополнительный налог для экономического развития", – добавил он.

Вице-министр напомнил, что сегодня в Мажилис внесен проект поправок в Налоговый кодекс.

"Первое, что предлагается, это снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет НДС с 20 тыс. МРП, это около 78 млн тенге, до 3 800 МРП, это около 15 млн тенге. Второе, повышается ставка НДС, согласно нашему предложению, с 12 до 16%, при этом для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%. К примеру, такой отраслью сегодня является здравоохранение. Как вы знаете, некоторые отрасли вовсе НДС не платят. К примеру, крестьянские хозяйства не являлись плательщиками НДС до этого. Сегодня они также будут платить НДС по ставке 0%", – подчеркнул спикер.

При этом ограничивается применение специального налогового режима, упрощенной декларации – он будет доступен исключительно для сегмента B2C.

"Здесь хотелось бы проговорить, что ставка розничного налога, предположительно, будет 4%. Ее будут оплачивать компании в розничной торговле. То есть магазинчики у дома, продавцы одежды, продавцы обуви, рестораны. Тот сегмент, который занимается реализацией товаров населению. И они данную ставку будут уплачивать при обороте около 2,4 млрд тенге в год. То есть это достаточно большой оборот. Для данного сегмента, опять-таки, ничего не меняется. Как раньше они платили 4% с оборота, так и должны были платить 4% с оборота", – заверил Касенов.

28 января 2025 года на расширенном заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов озвучил, что необходимо повысить ставку НДС. Позже заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что эта мера сейчас обсуждается в правительстве, с экспертами.

Уже 7 февраля Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС. По его словам, любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии.

Тогда президент подчеркнул, что решение по верхней планке ставки должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов.