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Общество

Как налоговая реформа отразится на благосостоянии простых казахстанцев

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 16:07 Фото: Zakon.kz
Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 4 марта 2025 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, как налоговая реформа отразится на благосостоянии простых казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что налоговая реформа, прежде всего, касается налогов, поступающих в республиканский бюджет. Она оказывает общее положительное влияние на экономику. Во-первых, будут сокращаться трансферты из Нацфонда, что увеличит накопления и подушку безопасности для будущих поколений.

"Второе направление – расходы развития. Они сейчас находятся на минимальном уровне в республиканском бюджете и крайне важны. Это так называемые расходы, которые стимулируют инвестиционную активность. У нас подушевой ВВП находится на уровне 13-14 тысяч долларов. Мы хотим, чтобы данный уровень превысил 20 тысяч долларов к 2029 году", – сказал Арман Касенов.

Он пояснил, что триллион тенге, направленный на капитализацию фонда "Байтерек", позволит профинансировать проектов на 8 трлн тенге. Деньги в том числе пойдут на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, где наблюдается высокий износ оборудования.

"Будет повышена надежность инфраструктуры, сокращены теплопотери и энергопотери. Данные инвестиции будут стимулировать дополнительный спрос на товары отечественного производства, то есть положительный эффект на рост ВВП произойдет уже в текущем периоде. "Байтерек" создаст новые рабочие места, новые высокопроизводительные производственные мощности, на которых будет создаваться дополнительный ВВП. Все, что делается, имеет цель – повысить благосостояние населения уже в перспективе трех-пяти лет. Налоговая реформа сделает Казахстан более успешной страной в экономическом плане", – заключил вице-министр.

Ранее сообщалось, что правительство увеличит капитал холдинга "Байтерек" на один триллион тенге.

Бауыржан Муканов
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