Вице-министр национальной экономики Арман Касенов 4 марта 2025 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, как налоговая реформа отразится на благосостоянии простых казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что налоговая реформа, прежде всего, касается налогов, поступающих в республиканский бюджет. Она оказывает общее положительное влияние на экономику. Во-первых, будут сокращаться трансферты из Нацфонда, что увеличит накопления и подушку безопасности для будущих поколений.

"Второе направление – расходы развития. Они сейчас находятся на минимальном уровне в республиканском бюджете и крайне важны. Это так называемые расходы, которые стимулируют инвестиционную активность. У нас подушевой ВВП находится на уровне 13-14 тысяч долларов. Мы хотим, чтобы данный уровень превысил 20 тысяч долларов к 2029 году", – сказал Арман Касенов.

Он пояснил, что триллион тенге, направленный на капитализацию фонда "Байтерек", позволит профинансировать проектов на 8 трлн тенге. Деньги в том числе пойдут на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, где наблюдается высокий износ оборудования.

"Будет повышена надежность инфраструктуры, сокращены теплопотери и энергопотери. Данные инвестиции будут стимулировать дополнительный спрос на товары отечественного производства, то есть положительный эффект на рост ВВП произойдет уже в текущем периоде. "Байтерек" создаст новые рабочие места, новые высокопроизводительные производственные мощности, на которых будет создаваться дополнительный ВВП. Все, что делается, имеет цель – повысить благосостояние населения уже в перспективе трех-пяти лет. Налоговая реформа сделает Казахстан более успешной страной в экономическом плане", – заключил вице-министр.

Ранее сообщалось, что правительство увеличит капитал холдинга "Байтерек" на один триллион тенге.