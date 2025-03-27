Что грозит иностранным маркетплейсам в Казахстане за неуплату НДС
Отметим, что месяц назад, 26 февраля, депутат Азат Перуашев предложил ввести обязательную уплату налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных маркетплейсов. В своем депзапросе на имя главы МНЭ мажилисмен заявил, что бюджет в 2023 году недополучил более 60 млрд тенге только по уклонению от НДС от операций иностранных маркетплейсов.
"В Казахстане... НДС, взимаемый с иностранных компаний, осуществляющих электронную торговлю товарами и онлайн-услугами, введен в действие с 2022 года... В проекте нового Налогового кодекса предусмотрены нормы, регулирующие налогообложение иностранных маркетплейсов. Также предусмотрена блокировка сайта маркетплейса в случае отсутствия регистрации в качестве плательщика НДС или неустранения нарушения, выявленного по результатам камерального контроля", – ответил на предложение депутата Серик Жумангарин.
По его данным, в настоящее время в Казахстане зарегистрировано 105 иностранных компаний (Apple, Amazon, Alibaba, Aliexpress, Adobe, Ebay, Google, iHerb, Huawei, Meta (Facebook, Instagram), Netflix, Nintendo, Pinduoduo, TaoBao, TikTok, Temu, Samsung, Sony, Zoom).
"Согласно статьям 777-780 Налогового кодекса, иностранные маркетплейсы при реализации товаров или оказание электронных услуг исчисляют НДС по ставке 12%. Министерством финансов обеспечено поступлений по НДС от иностранных компаний на сумму более 83 млрд тенге (2022 г. – 10,4 млрд тенге, 2023 г. – 24,3 млрд тенге, 2024 г. – 35 млрд тенге, по состоянию на 1 марта 2025 года – 13,3 млрд тенге)", – уточнил Серик Жумангарин.
Также министр высказался касательно коллаборации иностранных маркетплейсов с казахстанскими площадками и производителями.
"Иностранные маркетплейсы реализуют товары и оказывают услуги за пределами Республики Казахстан. Действие законодательства Республики Казахстан распространяется на территории Казахстана и не регулирует отношения за пределами территории Казахстана. Таким образом, не представляется возможным установить обязательство по коллаборации иностранных маркетплейсов с казахстанскими площадками и производителями", – пояснил Серик Жумангарин.
14 марта 2025 года стало известно, что маркетплейсы в Казахстане хотят приравнять к торговым объектам. О том, подорожают ли товары маркетплейсов после повышения ставки НДС в Казахстане, можете узнать по ссылке.