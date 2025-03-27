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Экономика и бизнес

Что грозит иностранным маркетплейсам в Казахстане за неуплату НДС

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 15:34 Фото: pexels
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 26 марта 2025 года ответил на депутатский запрос по поводу налогообложения иностранных маркетплейсов, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что месяц назад, 26 февраля, депутат Азат Перуашев предложил ввести обязательную уплату налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных маркетплейсов. В своем депзапросе на имя главы МНЭ мажилисмен заявил, что бюджет в 2023 году недополучил более 60 млрд тенге только по уклонению от НДС от операций иностранных маркетплейсов.

"В Казахстане... НДС, взимаемый с иностранных компаний, осуществляющих электронную торговлю товарами и онлайн-услугами, введен в действие с 2022 года... В проекте нового Налогового кодекса предусмотрены нормы, регулирующие налогообложение иностранных маркетплейсов. Также предусмотрена блокировка сайта маркетплейса в случае отсутствия регистрации в качестве плательщика НДС или неустранения нарушения, выявленного по результатам камерального контроля", – ответил на предложение депутата Серик Жумангарин.

По его данным, в настоящее время в Казахстане зарегистрировано 105 иностранных компаний (Apple, Amazon, Alibaba, Aliexpress, Adobe, Ebay, Google, iHerb, Huawei, Meta (Facebook, Instagram), Netflix, Nintendo, Pinduoduo, TaoBao, TikTok, Temu, Samsung, Sony, Zoom).

"Согласно статьям 777-780 Налогового кодекса, иностранные маркетплейсы при реализации товаров или оказание электронных услуг исчисляют НДС по ставке 12%. Министерством финансов обеспечено поступлений по НДС от иностранных компаний на сумму более 83 млрд тенге (2022 г. – 10,4 млрд тенге, 2023 г. – 24,3 млрд тенге, 2024 г. – 35 млрд тенге, по состоянию на 1 марта 2025 года – 13,3 млрд тенге)", – уточнил Серик Жумангарин.

Также министр высказался касательно коллаборации иностранных маркетплейсов с казахстанскими площадками и производителями.

"Иностранные маркетплейсы реализуют товары и оказывают услуги за пределами Республики Казахстан. Действие законодательства Республики Казахстан распространяется на территории Казахстана и не регулирует отношения за пределами территории Казахстана. Таким образом, не представляется возможным установить обязательство по коллаборации иностранных маркетплейсов с казахстанскими площадками и производителями", – пояснил Серик Жумангарин.

14 марта 2025 года стало известно, что маркетплейсы в Казахстане хотят приравнять к торговым объектам. О том, подорожают ли товары маркетплейсов после повышения ставки НДС в Казахстане, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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